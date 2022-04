Zo'n 70.000 personen die in de buurt van de 3M-fabriek wonen, kunnen hun bloed laten testen op de aanwezigheid van schadelijke PFAS-stoffen. Uit een eerste bloedonderzoek bij 800 buurtbewoners bleek dat 90 procent van de deelnemers te hoge PFOS-concentraties in zijn bloed had.