Nieuw uitstel dreigt voor statiegeld op blik

De Vlaamse regering wil er op de laatste ‘superministerraad’ voor de zomervakantie vrijdag een rist grote dossiers doorjagen. Op de agenda van die belangrijke ministerraad is een cruciaal dossier opvallend afwezig: de invoering van het statiegeld op plastic flessen en blikjes.

Enkele maanden geleden kwam ze onverwacht met het idee, maar het stootte op hevig protest van haar coalitiepartners. In juni raakte de ministerraad het niet eens. Open VLD en N-VA wilden meer duidelijkheid over de kostprijs voor de industrie, de toekomst van de pmd-zak en de impact op de winkeliers. Bovendien vroegen ze de verpakkingssector om met een eigen plan te komen.

Vooral Vlaams viceministerpresident Bart Tommelein (Open VLD) voerde de forcing. ‘Statiegeld opleggen? Gaan we niet doen’, zei Tommelein vorige zaterdag in Het Laatste Nieuws. Op Radio 1 toonde Tommelein zich gisterochtend voorstander van een ‘heel streng en strikt afvalplan’. Maar liever dan statiegeld wil Tommelein bedrijven en producenten streefdoelen opleggen, bijvoorbeeld door een verbod op plastic bestek en bekertjes.

Daarom heeft Schauvliege het netelige verpakkingsplan niet op de agenda gezet. Schauvliege rekent er naar verluidt op dat haar verpakkingsplan in september, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, op de regeringstafel belandt. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA), die vrijdag hoopt op een groot akkoord, kan het punt de komende dagen alsnog agenderen, maar de kans lijkt klein dat hij dat doet als Schauvliege niet wil.

Moeilijke positie

Schauvliege zit vrijdag in een moeilijke positie. Alle gevoelige dossiers op de agenda komen uit haar koker. Er is de betonstop, waardoor Vlaanderen tegen 2040 geen nieuwe open ruimte mag aansnijden. Dat plan omvat ook een oplossing voor de omstreden boskaart, die oplijst welke waardevolle zonevreemde bossen beschermd worden. Schauvliege moet ook haar klimaatplan laten goedkeuren, dat als basis dient om tegen eind dit jaar binnen België afspraken te maken over de verdeling en de financiering van de Belgische klimaatdoelstellingen.