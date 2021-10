Nieuwbouw Antwerps M HKA krijgt tweede kans

Het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) gaat alsnog verhuizen naar het Zuid. De procedure voor een nieuwbouwmuseum sprong vorig jaar af. De overheid geeft het project een tweede kans.

'Laten we vandaag toch vooral blij zijn dat we eindelijk kunnen zeggen: het nieuwe gebouw komt er.' Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is blij met de doorstart van het nieuwbouwproject voor het M HKA. Het Antwerpse museum verhuist naar een nieuwe locatie op Het Zuid, vlak bij het huidige gebouw aan de Waalsekaai. Op de nieuwe locatie staat momenteel nog het gerechtsgebouw van het Antwerpse hof van beroep.

Het is niet de eerste keer dat politici het nieuwe museum triomfantelijk aankondigen. Het nieuwbouwproject - met een kostenplaatje van 65 miljoen euro - leek al eens dichtbij, maar in 2020 trok Jambon de stekker uit het project. 'Er was bij de vraag geen rekening gehouden met de heraanleg van de Scheldekaaien en de museale eisen zijn veranderd', zegt Jambon. 'Dan zet je zo'n project beter stop en begin je opnieuw.'

Van voor af aan

Wanneer het nieuwe M HAK er staat, is nog niet bekend. Eerst moet het hof van beroep verhuizen naar het gerechtsgebouw aan de Leien, dat momenteel wordt gerenoveerd. Daarna gaat de huidige zetel van het hof tegen de vlakte. De procedure voor de nieuwbouw begint intussen weer van voor af aan.

In de eerste helft van 2022 komt er een nieuwe architectuurwedstrijd via de Vlaamse Bouwmeester. 'We willen de aannemer al vroeg bij het project betrekken', klinkt het bij Jambon. 'Dit nieuwe museum moet een landmark worden voor Antwerpen en Vlaanderen.'