Nieuwe poging om gouverneur te benoemen

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) draagt morgen voor de tweede keer Wim Leerman voor als gouverneur voor Oost-Vlaanderen. Stemt Open VLD daar niet mee in, dan hangen de Vlaamse regering dwangsommen boven het hoofd.

De soap over het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen begon zo’n jaar geleden. Omdat Jan Briers in oktober 2018 met pensioen zou gaan, besliste de Vlaamse regering een selectieprocedure op te starten voor een nieuwe gouverneur. Voor het eerst zou die niet politiek benoemd worden.

Meer dan 100 kandidaten dienden zich aan, waarvan er 15 geschikt werden bevonden. Na een assessment stelde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de kandidaat voor die het best had gescoord. Dat was Wim Leerman, algemeen directeur van de stad Aalst.

Open VLD wilde dat federaal parlementslid Carina Van Cauter gouverneur zou worden. Het gevolg was een patstelling.

Maar dat paste niet in het kraam van Open VLD. De partij wilde dat federaal parlementslid Carina Van Cauter gouverneur zou worden. Het gevolg was een patstelling die enkele maanden duurde, tot Van Cauter haar kandidatuur introk nadat de resultaten van haar assessment waren uitgelekt in de media.

Tweede poging

Morgen krijgt de soap een nieuwe aflevering. Homans brengt het dossier opnieuw op tafel van de Vlaamse regering omdat ze verplicht is een redelijke termijn te respecteren om een beslissing te nemen.

De N-VA-minister zal Leerman een tweede keer voordragen. Eerder sprak CD&V al haar steun uit voor de keuze van Homans, maar het is uitkijken hoe Open VLD zich deze keer opstelt, nu de liberale kandidate Van Cauter uit de race is.

De partij wenste gisteren niet te reageren. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten verklaarde eerder dat de procedure ‘kaduuk’ is. Voor Homans is het evenwel ‘onbespreekbaar’ om de procedure stop te zetten, zegt ze. Want dat zou betekenen dat de vijftien geschikte kandidaten allemaal ongeschikt moeten worden verklaard. En dat wil geen enkele partij.

Dwangsommen

Als Open VLD niet akkoord gaat met de voordracht van Homans, dreigt de Vlaamse regering dwangsommen te moeten betalen. Want minstens één kandidaat - Leerman - is intussen naar de Raad van State gestapt omdat hij nog altijd niet benoemd is, hoewel hij als beste uit de selectieprocedure kwam.

Homans zal er in haar motivering ongetwijfeld op wijzen dat het best zo snel mogelijk een beslissing wordt genomen. Dwangsommen moeten betalen omdat om politieke redenen een benoeming wordt tegengehouden, zou moeilijk uit te leggen vallen.