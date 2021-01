Nieuwe premie voor evenementsector

De nieuwe steunmaatregel van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) is gericht op de evenementsector, voor wie 2020 een zware dobber was. De globalisatiepremie kan voor hen variëren van 15.000 tot maximaal 2 miljoen euro, afhankelijk van het omzetverlies en het personeel dat ze tewerkstellen.

De Vlaamse regering stelt wel enkele voorwaarden voorop. Ondernemingen moeten tussen april en eind 2020 allereerst een omzetverlies van 60 procent hebben gehad in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Bovendien moeten ze in de laatste drie kwartalen van 2019 ministens 450.000 euro omzet hebben gedraaid.