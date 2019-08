Nieuwe regering plant geen maximumfactuur in secundair

Het basis- en secundair onderwijs is in Vlaanderen gratis, wat betekent dat scholen geen inschrijvingsgeld mogen vragen. Maar het is niet kosteloos. Gezinnen kopen zelf schoolboeken en ander materiaal, regelen het vervoer van en naar de school en betalen bij voor uitstappen. In het schooljaar 2006-2007 werden die studiekosten geschat op 979 euro per jaar, wat toen al een stijging inhield die hoger was dan de inflatie. Dat betekent dat de schooluitgaven jaar na jaar een iets grotere hap uit het gezinsbudget nemen. Die trend is nog altijd bezig, blijkt uit het onderzoek. In de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs betaalt de helft van de Vlaamse gezinnen meer dan 1.207 euro per jaar aan schoolkosten. Dat is 21 procent boven op de inflatie, vergeleken bij de vorige studie.