Nieuwe topman GO! schiet onderwijshervorming meteen af

Dat de nieuwe onderwijs-cao leerkrachten uit de klas haalt om tijd te besteden aan vakbondstaken kan voor Koen Pelleriaux, de nieuwe topman van het GO!, niet door de beugel. 'Daar is zelfs geen onderhandelingsmarge voor.'

Zijn eerste werkdag is officieel pas 1 september, maar de nieuwe topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) roert nu al de grote trom. Voor Koen Pelleriaux is het duidelijk: het GO! gaat de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), waarvan in juli al een ontwerpversie klaar was, niet goedkeuren.

De doorn in het oog is een maatregel die de macht van de vakbonden in de scholen versterkt. Leerkrachten die vakbondsafgevaardigde zijn, krijgen door de nieuwe cao extra uren voor hun vakbondstaken waarin ze niet meer voor de klas moeten staan. Pelleriaux, van socialistische signatuur, vindt dat een te groot cadeau voor de vakbonden.

Schermvullende weergave Koen Pelleriaux. ©Illias Teirlinck

'De maatregel kost 15 miljoen euro, goed voor ruwweg 300 voltijdse leerkrachten. Als ik in tijden van hardnekkig lerarentekort tegen de directeurs van onze 26 scholengroepen moet zeggen 'we gaan 300 voltijdse leerkrachten wegsnijden', dragen ze mij buiten', zegt Pelleriaux. Voor leerkrachten staan twee derde meer vacatures open dan een jaar geleden. 'Op dat moment vakbondsmensen vrijstellen van lesuren, daar is geen onderhandelingsmarge voor. En dan druk ik me nog voorzichtig uit', zegt Pelleriaux.

Bij cao-onderhandelingen proberen de vakbonden iets moois uit de brand te slepen voor de leerkrachten, de onderwijsverstrekkers voor de directies. Het pact dat Weyts hoopt te sluiten, moet de job van leerkracht herwaarderen door een werkdrukverlaging en een paar koopkrachtmaatregelen. Voor directeurs zit er meer ondersteuning en een hoger loon in.

Door het loonverschil tussen leerkrachten en directeurs op te drijven moeten leerkrachten sneller de stap zetten naar een directiefunctie, want ook dat is een knelpuntberoep. 'Maar ondanks de tegemoetkomingen voor de directies valt de balans voor ons negatief uit', zegt Pelleriaux. 'We gaan de cao in deze vorm niet goedkeuren.'

Koen Pelleriaux Koen Pelleriaux is vanaf 1 september de nieuwe afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Hij volgt Raymonda Verdyck op, die met pensioen gaat. Hij draagt een socialistische stempel. Pelleriaux werkte op meerdere socialistische kabinetten, onder meer bij de ministers van Onderwijs Pascal Smet en Frank Vandenbroucke. Voordien was hij hoofd van de sp.a-studiedienst. Pelleriaux was tussen 2014 en 2020 algemeen directeur van het departement Onderwijs en Vorming. Hij is socioloog van opleiding en gaf tot nu les in de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel.

Ook bij de andere onderwijsverstrekkers - zoals de katholieke koepel of het gemeentelijk onderwijs - dreigt het verzet de kop op te steken. 'Op het moment dat er weinig gebeurt om het lerarentekort op te lossen, is dit zuur. Met dat geld kan je acties doen om het tekort aan te pakken. Een master in het basisonderwijs kost enkele tienduizenden euro's. Met 15 miljoen betaal je er een hele hoop', zegt een bron van het katholiek onderwijs.

Dat Pelleriaux uitvalt naar de cao, valt slecht bij Weyts en de vakbonden. 'Het cao-akkoord kwam tot stand met het GO! aan de onderhandelingstafel en werd daar breed gedragen', zegt Weyts. Nancy Libert van de socialistische vakbond ACOD: 'Ik vraag me af waarom we al die uren moeite zitten te doen om naar elkaar toe te groeien.'

Arbeidsspecialisatie

Het is niet de eerste keer deze week dat Pelleriaux de gemoederen in de onderwijswereld beroert. In eerdere kranteninterviews deed hij een opmerkelijk voorstel: laat niet elke leerkracht evenveel lesgeven. De ene moet zich specialiseren in toetsen opmaken, de andere bereidt lessen voor of kan meer voor de klas staan. Op die manier kunnen scholen efficiënter worden. 'Zo kan je met evenveel middelen het lerarentekort terugdringen', zegt hij.

De vakbonden zijn niet gewonnen voor dat idee. 'Ik kan me voorstellen dat bepaalde leerkrachten zich kunnen vinden in het voorstel, maar de overgrote meerderheid wil zich niet laten reduceren tot uitvoerder, want daar komt het uiteindelijk op neer', zei Libert daar eerder over.

Als je de kwaliteit wil opdrijven, moet je nieuwe taken in het leven roepen. Koen Pelleriaux Nieuwe topman GO!

'Ik begrijp de weerstand', zegt Pelleriaux. 'Maar iedereen heeft de mond vol over de herwaardering van het beroep, terwijl er weinig oplossingen volgen. Ik probeer met iets concreets te komen.' Bovendien gaat zijn pleidooi naar de kern van het onderwijsdebat: hoe kunnen we de tanende kwaliteit opkrikken?