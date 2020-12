Nieuwe trajectcontroles op komst

Er komen controles op de N180 in Antwerpen, de N43 in Kortrijk, de N406 in Aalst en de R25 in Aarschot. Met in totaal elf nieuwe trajectcontroles of camera's is Limburg het best bedeeld. Ook in West-Vlaanderen komen er tien installaties bij. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen gaat het telkens om vier nieuwe installaties, in Antwerpen om drie.