Nieuwe voorzitter moet heisa rond Van Dijck snel doen vergeten

Wilfried Vandaele (N-VA) moet de rust doen terugkeren in het Vlaamse halfrond na het onverwachte vertrek van parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA). Maar meer dan een tussenpaus wordt de West-Vlaming niet.

Zaterdag komt het Vlaams Parlement samen om Vandaele als eerste burger van Vlaanderen te verkiezen. Zijn partij schoof de burgemeester van De Haan naar voren om te vermijden dat Filip Dewinter (Vlaams Belang), die als ondervoorzitter automatisch was doorgeschoven na het vertrek van Van Dijck, te lang op die stoel bleef zitten.

‘Wie deze functie uitoefent, blijft een belangrijke rol spelen voor de 6,4 miljoen Vlamingen’, zegt Vlaams N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele. ‘We hebben daarom als grootste Vlaamse partij snel geschakeld.’

De N-VA wil ook zo snel mogelijk de bladzijde-Van Dijck omslaan. Tijdens de 11 julispeech van Van Dijck in het Brusselse stadhuis kwamen geruchten naar buiten over de beïnvloeding van een dossier ten gunste van een escortdame. Enkele uren later nam Van Dijck ontslag als parlementsvoorzitter. De beschuldigingen kwamen er nadat hij vorige week in dronken toestand een auto-ongeval had veroorzaakt. Daardoor was zijn positie onhoudbaar geworden.

Met Vandaele kiest de N-VA voor een consensusfiguur. Hij ligt goed bij de andere fracties die zijn parler-vrai en dossierkennis waarderen. Tegelijk doet de partij een toegeving aan de provincie West-Vlaanderen die bij de voorlopige verdeling van de mandaten weinig aan bod kwam. Als voormalig ondervoorzitter van het Vlaams Parlement kent Vandaele ook het klappen van de parlementaire zweep.

Nochtans is de West-Vlaming niet geheel onbesproken. Hij is al 30 jaar gemeenteraadslid voor de Volksunie en de N-VA en zetelt al tien jaar in het Vlaams Parlement, maar hij durft intern geregeld kritiek te geven op de strakke discipline in de N-VA en de onaantastbare positie van partijvoorzitter Bart De Wever.

Als groene jongen was hij bovendien de kwelduivel van minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V), die hij een ‘marionet van de Boerenbond’ noemde. Hij zwaaide op de tribune zelfs met een bijl naar Schauvliege ‘om knopen door te haken over de bescherming van de kwetsbare bossen’. Ook achter de schermen woog Vandaele - met de steun van zijn provinciegenoot en gewezen minister-president Geert Bourgeois (N-VA) - zwaar op de dossiers die Schauvliege probeerde goedgekeurd te krijgen.

Tijdelijk

Als tijdelijk voorzitter zal Vandaele wat meer zijn woorden wikken en wegen, belooft hij. Hij moet nu boven de politieke mêlee staan. Door zich terughoudend op te stellen moet hij na de heisa rond Van Dijck de rust en de sereniteit laten weerkeren, luidt het bij de N-VA. Hoe dan ook heeft de functie op dit moment weinig om het lijf. De 11 julispeech, het jaarlijkse moment de gloire van de voorzitter van het Vlaams Parlement, is nog door Van Dijck uitgesproken. Omdat de regering in lopende zaken is, ligt de werking van het Vlaams Parlement zo goed als stil. Vanaf 21 juli gaat het halfrond sowieso in reces tot 1 september.

Wilfried Vandaele durft intern geregeld kritiek te geven op de strakke discipline in de N-VA.

Wie de komende vijf jaar de definitieve voorzitter van het Vlaams halfrond wordt, wordt bij de Vlaamse regeringsvorming afgesproken. Het voorzitterschap is samen met de verdeling van de ministerportefeuilles het orgelpunt van de regeringsonderhandelingen. De politieke traditie wil dat de partij die de minister-president levert niet eveneens de parlementsvoorzitter levert, al werd op die regel een uitzondering gemaakt voor Jan Peumans (N-VA) die bij alle fracties een grote steun genoot.