Nog dit jaar derde prik voor zowat alle 65-plussers

Het leeuwendeel van de 65-plussers zal tegen Nieuwjaar een derde coronaprik krijgen. De boosterprik zal een shot Pfizer of Moderna zijn.

De verschillende ministers van Volksgezondheid klopten woensdag de precieze uitrol af van de boostervaccinatie van 65-plussers. De vaccinatie zal minstens vier maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca-vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin plaatsvinden. Voor Moderna- en Pfizer-vaccins moet er minstens zes maanden zitten tussen de tweede en derde prik.

Vrijdag beslist de Vlaamse regering welke vaccinatiecentra langer openblijven dan gepland om de 1,4 miljoen prikken te zetten. Normaal zouden ze half oktober de deuren sluiten. Een snelle doorstart is niet evident. 'De uitdaging is om opnieuw mensen te vinden en gemotiveerd te krijgen om te komen prikken', zei Cindy Verhoeve van het vaccinatiecentrum in Brasschaat bij de VRT.