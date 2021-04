Nog drie scenario's op tafel voor herinrichting Brusselse Ring

In één scenario wordt gesnoeid in het aantal op- en afritten, in een ander scenario wordt het doorgaand verkeer gescheiden van het lokale verkeer. Een derde alternatief is een combinatie van de twee.

De Ring heeft al jaren het imago van een onleefbare en te vermijden plek. Wie de Brusselse Ring zegt, zegt al gauw files, ongevallen en sluipverkeer in de omgeving. Met fietssnelwegen en extra openbaar vervoer, zoals het Brabantnet, doet de Vlaamse regering al inspanningen, maar ook de Ring is aan een opknapbeurt toe.

Vlaanderen wil het noordelijke deel van de Ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, aanpakken. In 2019 lagen daarvoor zeven alternatieven op tafel. Maar na verdere analyses - de milieu-effecten en een maatschappelijke kosten-batenanalyse - blijven drie alternatieven over.

De alternatieven

In een tweede alternatief is sprake van een parallelstructuur die het doorgaand en het lokale verkeer scheidt. De parallelbanen, die aansluiten op het wegennet, liggen dan aan beide kanten van de Ring.

De eerste spade in de grond zal nog even op zich laten wachten. De bedoeling is dat de Vlaamse regering eind dit jaar een voorkeursalternatief aanduidt. In de eerste helft van 2022 zou een voorontwerp van de ruimtelijke plannen (GRUP) voorgelegd worden aan de adviesverlenende instanties. In de tweede helft van 2022 moet de Vlaamse regering zich dan buigen over een ontwerp-GRUP.