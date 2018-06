Nog eens 2,4 kilometer Antwerpse ring wordt overkapt

De Vlaamse regering en de stad Antwerpen hebben een budget van 1,25 miljard euro toegekend aan 18 projecten die de leefbaarheid op en rond de Antwerpse ring moeten verbeteren.

Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie van het politiek stuurcomité van de Oosterweelverbinding, dat bestaat uit de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse haven.

2,4 Antwerpen Het plan van 1,25 miljard euro maakt de realisatie van 2,4 kilometer bijkomende overkapping van de ring mogelijk.

Het akkoord voorziet onder meer in de realisatie van 2,4 kilometer bijkomende overkapping van de ring. Die extra ingrepen komen aan station Luchtbal (850 meter), Rivierenhof (100 meter), de Jan De Voslei (620 meter) en het Sportpaleis.

De overkappingen komen bovenop de 850 meter overkapping die eerder al was vastgelegd in het kader van de eigenlijke Oosterweelverbinding die de Antwerpse ring moet rond maken. 'In totaal zullen we 3,25 kilometer van de Ring overkappen', zegt Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe.

Vloek van Farnese

Het opvallendste geselecteerde project is de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Schelde. Voor het eerst sinds 1585 zal er in Antwerpen een nieuwe brug over de Schelde worden gebouwd.

Die fietsbrug wordt de allereerste vaste oeververbinding over de Schelde voor fietsers en voetgangers. Schepen zullen onder de brug kunnen doorvaren.

Hiermee is de vloek van Farnese eindelijk doorbroken. Al honderden jaren dromen we van een nieuwe brug, nu zal die er komen. Bart De Wever Burgemeester Antwerpen

'Hiermee is de vloek van Farnese eindelijk doorbroken', zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) met een verwijzing naar de brug die de Hertog van Parma in 1585 bouwde. 'Al honderden jaren dromen we van een nieuwe brug. Nu zal die er komen.' Samen met een fietsbrug over de E17 moet die burgers overtuigen om de auto te laten staan.

Het akkoord voorzien ook in 400 hectare extra groenzone. Die komt grotendeels in twee nieuwe groene longen, namelijk het Park Norodelijke Rechteroever en een Regionaal Landschapspark op Linkeroever.

Intendant D'Hooghe is vooral tevreden dat de meeste projecten in armere buurten liggen. 'Antwerpenaren die het minder breed hebben, krijgen al 150 jaar het meeste overlast', aldus de intendant. 'Dit is een kans om een historisch onrecht goed te maken.'

Toekomstverbond

Het budget van 1,25 miljard euro vloeide voort uit het Toekomstverbond dat de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen vorig jaar met de Antwerpse actiegroepen afsloten. Ademloos, Ringland en stRaten-generaal beloofden toen de vijandelijkheden tegen de Antwerpse mobiliteitswerken op te schorten.

In ruil kregen ze de belofte dat de Vlaamse regering een miljard euro extra op tafel legde om al een deeltje van de ring rond Antwerpen te overkappen. De stad Antwerpen en het Havenbedrijf leggen daar samen nog 250 miljoen euro bij. Dat geld komt bovenop de eigenlijke Oosterweel-verbinding, waaraan een prijskaartje van 3,6 miljard euro hangt.

Om de 1,25 miljard euro te verdelen, werkte intendant D'Hooghe 31 concrete projecten uit die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring moeten verhogen. Aangezien een groot deel van de 18 gekozen projecten in het gebied van de Oosterweelverbinding ligt, kunnen ze volgens Vlaams minster van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) deel uitmaken van de bouwvergunning voor de werken op Rechteroever, die voorzien is begin 2019.

Met de keuze van de projecten zit de opdracht van D'Hooghe, een sleutelfiguur in de historische doorbraak rond het netelige dossier Oosterweel, erop.