Nog geen Vlaams akkoord over klimaatplannen

De Vlaamse regering is er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over extra klimaatinspanningen. Vooral over de verplichte elektrificatie van het wagenpark en de maatregelen in de landbouw wordt getobd.

De Vlaamse regering is het niet eens geraakt over de extra klimaatinspanningen die het wil doen tegen 2030. Morgenvroeg wordt verder onderhandeld. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) hoopt zaterdag met een hoop klimaatmaatregelen naar Schotland af te reizen, waar een internationale klimaattop plaatsvindt.

De voorbije dagen regende het - vooral liberale - voorstellen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het meest opvallende is de verplichte elektrificatie van het wagenpark, dat uit de koker van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kwam. Zij wil tegen 2027 enkel nog elektrische voertuigen laten inschrijven. Diesel-, benzine- en hybridewagens gaan in de ban. Vanaf 2030 moet de tweedehandsmarkt volgen.

Het voorstel van minister Peeters om snel het wagenpark te elektrificeren is het belangrijkste knelpunt.

Schuiven met data

Het voorstel van Peeters is het belangrijkste knelpunt op de Vlaamse regeringstafel. De N-VA en CD&V vinden zo'n snelle uitvoering praktisch onhaalbaar. Allicht zal worden geschoven met die data. Vooral voor de tweedehandsmarkt komt 2030 snel, want dan moeten komende jaren al een pak meer elektrische wagens verkocht worden. Bij de liberalen is er echter goede hoop dat het voorstel het levenslicht kan zien.

Dinsdag schudde de Open VLD opnieuw aan de klimaatboom. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) ijvert ervoor vanaf 2023 gasaansluitingen te verbieden in nieuwbouwwoningen. Zijn coalitiepartners zijn niet tegen, maar 2023 komt volgens hen wel te vroeg. CD&V mikt eerder op 2025, terwijl de N-VA de invoering wil doorschuiven naar het einde van de volgende legislatuur.

