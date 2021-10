Nog geen aanslagbiljet voor onroerende voorheffing gekregen? Check uw eBox

Alle eigenaars van vastgoed moeten jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Op de sociale media circuleren enkele berichten van mensen die hun aanslagbiljet niet op papier hebben gekregen en – soms laattijdig – ontdekken dat hun aanslagbiljet in de eBox zit. Dat laatste is uw persoonlijke digitale postbus van de overheid, waarin u zowel Vlaamse als federale overheidsdocumenten ontvangt.

Het is voor het eerst dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) niet alleen papieren, maar ook digitale aanslagbiljetten verstuurt. ‘Het gros van de aanslagbiljetten zijn de deur uit. Daarvan werden er 762.000 digitaal verstuurd, de overige 1,9 miljoen aanslagbiljetten vertrokken op papier’, zegt Nadine Bollen, woordvoerder van Vlabel. ‘Wie zijn eBox heeft geactiveerd, heeft het document via digitale weg gekregen.’

Emailadres

Als er een nieuw document in uw eBox zit, krijg u daarvan een mail op het mailadres vermeld in die mailbox. Met dat mailadres lijkt het in de praktijk al eens fout te lopen.