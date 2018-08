Nog geen akkoord bij Ivago in Gent

Respect

Het overleg is echter niet uitgemond in een akkoord. Woensdag om 8.00 uur worden de onderhandelingen hervat over nieuwe voorstellen om het wederzijds respect te garanderen, een aangepaste dienstregeling bij extreem hoge temperaturen in te stellen en versterking te voorzien bij inhaalrondes. 'Er is zeker vooruitgang geboekt, maar het heikel punt blijft het wederzijds respect', klinkt het bij ACOD. Het is een aanslepend pijnpunt bij de afvalintercommunale. 'We vragen ons af of de directie nu eindelijk wil investeren in een duurzame oplossing.'