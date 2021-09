Nog geen akkoord over coronapas in Vlaanderen

Het is nog onduidelijk of er in Vlaanderen bijkomende verplichtingen komen voor het gebruik van het coronapaspoort.

Tegen de verwachting in heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in zijn Septemberverklaring niets gezegd over het verruimde gebruik van de coronapas. Er is nog geen politiek akkoord over.

Een opmerkelijke afwezige in de speech van Jambon was het coronapaspoort. Vanuit de Vlaamse regering was nochtans aangekondigd dat de minister-president bekend zou maken wat vorige week precies was afgesproken over het coronapaspoort. Navraag leert dat het iets te kort dag was om alles op punt te stellen en politiek uit te onderhandelen.

Coronapas in dancings

De coronapas kan vanaf 1 oktober in heel het land gebruikt worden door organisatoren voor events vanaf 500 mensen binnen en 750 buiten. Vanaf vrijdag is hij ook vereist in dancings die dan weer open mogen.

Mensen die met hun pasje kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of de ziekte Covid-19 hebben doorgemaakt, hoeven geen mondkapje meer te dragen of anderhalve meter afstand te bewaren.

Maar door de grote verschillen in vaccinatiegraad mogen de regio's de coronapas vanaf 1 oktober nog ruimer inzetten. Een federale sokkel legt op hoe de coronapas maximaal gebruikt kan worden - van horeca, fitness en sportclubs over zorginstellingen tot beurzen, congressen en massa-events. De regio's kunnen beslissen waar ze de coronapas precies gebruiken.

Vlaanderen koele minnaar

Vlaanderen was door zijn hoge vaccinatiegraad een koele minnaar van nog meer pasjes. Bijna 91 procent van de volwassen Vlamingen is volledig gevaccineerd.

Mogelijk wordt de pas nu toch ingevoerd in woon-zorgcentra, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, plaatsen waar het virus nog lelijk kan huishouden onder gevaccineerde maar verzwakte mensen. Daarover is een advies uitgebracht door de taskforce vaccinatie, de groep experts die de overheid bijstaat in de vaccinatiecampagne.

Daarnaast zouden in de Vlaamse Rand burgemeesters eigen regels mogen hanteren rond de coronapas. Onder meer de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is daar vragende partij voor.

Rond Brussel is de vaccinatiegraad niet altijd even hoog. Bovendien leeft de vrees dat Brusselaars afzakken naar de randgemeenten omdat in de hoofdstad een coronapas wordt ingevoerd in onder meer de horeca.

De burgemeesters zouden wel geen volledige vrijheid krijgen. Een ruimer gebruik van de coronapas, bijvoorbeeld in de horeca of voor kleinschalige events, zou enkel toegelaten worden als de vaccinatiegraad in de gemeente onder 75 procent ligt.

Volgens onze info is daar nog politieke discussie over. Stel dat een restaurant een coronapas moet vragen omdat de vaccinatiegraad 74,5 procent is en dat dat in de gemeente ernaast niet hoeft omdat daar 75,5 procent gevaccineerd is. Dat lijkt een recept voor juridische procedures.

Geen deadline

Jambon zei na zijn speech dat hij geen deadline kon prikken op een definitieve beslissing. 'Juridisch moeten nog wat aspecten getoetst worden, maar er is vooral nog een politiek akkoord nodig. Maar het komt eraan. Het is een kwestie van dagen', luidt het in de regering.

Brussel, waar amper de helft van de mensen gevaccineerd is, had al beslist op 1 oktober de coronapas te vragen in de horeca, op bijna alle events en in de zorg. Wallonië - 67 procent van alle Walen is volledig gevaccineerd - besloot vorige week te volgen met een even maximale invulling als Brussel.