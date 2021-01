Nog geen beslissing over inperken buitenschoolse activiteiten

De Vlaamse en Franstalige ministers van Jeugd, Sport en Cultuur hebben nog geen consensus bereikt over een verdere inperking van buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen.

De ministers hakken dinsdag de knoop door over het al dan niet terugschroeven van de buitenschoolse activiteiten voor kinderen, zoals de sporttraining, muziekles of jeugdbeweging. Maandagochtend zaten minister van Sport Ben Weyts (N-VA), minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) daarover al samen met hun Franstalige tegenhangers en enkele virologen, maar ze bereikten geen consensus.

'We willen dinsdag landen, het is geen optie om deze beslissing voor ons uit te blijven schuiven', laat het kabinet van Weyts weten. 'Maar we nemen ze ook niet lichtzinnig. Het gaat hier over kostbare uitlaatkleppen voor kinderen, in een periode waarin voor hen al zoveel is weggevallen. Dit is een gigantisch moeilijke beslissing.'

Dat erkent ook Dalle. 'We krijgen heel veel mails van mensen die zeggen: die jeugdbeweging is ontzettend belangrijk voor onze kinderen. We zoeken nu naar een werkbare oplossing, zodat jongeren toch nog hun verzetjes hebben en we de toenemende cijfers kunnen tegengaan.'

Dit is een gigantisch moeilijke beslissing. Het gaat hier over kostbare uitlaatkleppen voor kinderen, in een periode waarin voor hen al zoveel is weggevallen. Ben Weyts (N-VA) Minister van Sport en Onderwijs

De ministers uit de twee gemeenschapsregeringen willen morgen een voorstel klaarhebben voor het inperken van die activiteiten. Dat willen ze meteen aftoetsen met pediaters en virologen. De vraag is dan of de buitenschoolse activiteiten meteen teruggeschroefd worden, of dat een Overlegcomité - de vergadering tussen federale en regionale topministers - die beslissing nog moet bekrachtigen.

De kans bestaat dat dat comité deze week opnieuw samenkomt. Een combinatie van stijgende cijfers en uitbraken met de Britse variant in scholen verhoogde afgelopen weekend immers de druk op de politiek om ook maatregelen te nemen in het lager onderwijs. 'Daar wordt nog niet gewerkt met bubbels of mondmaskers. Die kinderen kunnen ook nog naar de opvang, de sportclub, de jeugdbeweging en de muziekschool. Zo heb je een compleet netwerk, waarin bubbels constant vermengd worden', zei viroloog Steven Van Gucht zondag aan De Tijd.

Sluiting scholen

Weyts besliste zondag al het aantal sneltests in de scholen op te drijven. Zo hebben hoogrisicocontacten meteen een testresultaat en kunnen bij een positieve test verder clusters geïdentificeerd worden. Is er een vermoeden van een grote cluster in een school, dan kunnen mobiele testteams ingeschakeld worden.

Een algemene schoolsluiting vond Weyts gisteren nog niet aan de orde. Dirk Van Damme, Belgische onderwijsspecialist van de OESO, pleitte vandaag bij HLN voor een sluiting van de scholen. 'Niemand sluit graag de scholen, maar beter de korte pijn kiezen dan een langgerekt proces waarbij we misschien in lente en zomer nog altijd in pandemie zitten', zei hij.

'Kinderen die zelf helemaal niet ziek worden, kunnen het virus doorgeven. We moeten maatregelen nemen om te vermijden dat we naar die tweede naar een derde golf sukkelen en de transmissieketen breken door scholen te sluiten', zegt Van Damme.

Leerachterstand

Weyts hield tot nu toe altijd de lijn aan dat een sluiting van de scholen de bestaande leerachterstand enkel zou vergroten. 'Leerverliezen verdwijnen niet zomaar. Integendeel, ze accumuleren en zijn voor de gemiddelde leerling persistent. Evidentie toont blijvende negatieve effecten schoolsluiting, en enorme welvaartsverliezen voor ons allemaal', schrijft onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) op Twitter.