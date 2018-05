Nog hinder door staking bij De Lijn

Door de staking van vakbonden ACOD en ACLVB tegen de geplande hervormingen bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn zal de dienstverlening ook zaterdag verstoord zijn. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten, en ook de kusttram ondervindt grote hinder.

De hinder is het grootst in de kustregio. Op het stadsnet van Oostende rijdt zaterdagochtend maar de helft van de bussen. Ook bij de kusttram is ongeveer de helft van de chauffeurs aan de slag. Dat betekent dat de reizigers kunnen rekenen op een tram om het half uur. De frequentie is lichtjes beter in de richting van Knokke, daar rijden iets meer trams. In de streek is 2 op de 3 buschauffeurs uitgereden.

In de rest van de provincie West-Vlaanderen is de hinder beperkter. In Brugge rijdt ongeveer 80 procent van de streeklijnen, en ongeveer 65 procent van de stadslijnen. In de regio Kortrijk-Ieper rijdt ongeveer 2 op de 3 van alle bussen, zowel op het stads- als het streeknet.

Antwerpen

Ook in de provincie Antwerpen zijn de gevolgen over het hele grondgebied voelbaar. In de stad Antwerpen is het tramverkeer ernstig verstoord. Op de tramlijnen 2, 3, 4, 5, 7 en 10, 15 rijdt zaterdagochtend slechts de helft van de chauffeurs. Op de tramlijnen 6, 9, 12, 24 en 8 rijdt zo goed als geen tram. Tramlijn 11 rijdt normaal.

Ook in de regio's Mechelen en Turnhout is de hinder groot. De lijnenbundel 500 (Mechelen - Antwerpen) is ernstig verstoord, met uitzondering van lijnen 551 en 552 die zo goed als normaal rijden. Op het Mechelse stadsnet is ongeveer de helft van de chauffeurs aan de slag. In Turnhout en omgeving is er zware hinder op alle lijnen.

Grote verschillen

In Vlaams-Brabant zijn er grote regionale verschillen. Vooral het Leuvense stadsnet en het busverkeer in de Druivenstreek zijn verstoord, daar rijdt maar ongeveer 40 procent van de bussen. In de rest van Oost-Brabant kunnen reizigers rekenen op 65 procent van het aanbod. In de Vlaamse Rand, met uitzondering van de Druivenstreek, is wel ongeveer 80 procent uitgereden.

In Oost-Vlaanderen is de hinder vooral groot voor de stadsnetten. In Gent kunnen reizigers rekenen op tramlijn 1 om de 20 minuten. Tramlijn 4 (kant UZ) rijdt om het halfuur, lijn 4 (kant Ledeberg) om de 35 minuten. Op tramlijn 2 is dat om de 40 minuten. Stadsbus 5 rijdt om de 20 minuten. Stadsbussen 3 en 9 rijden om het halfuur en stadsbussen 6 en 39 rijden om het uur. Buslijnen 8, 17, 18 en 38 rijden niet.

Ook de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas ondervinden hinder. In Aalst wordt op 40 procent van de stadslijnen gereden, in Sint-Niklaas slechts op 20 procent.

De streeklijnen voelen ook de gevolgen van de staking. In de regio rond Gent rijdt 60 procent van de bussen. In de Denderstreek is dat 80 procent, de Vlaamse Ardennen 90 procent en het Waasland 75 procent.