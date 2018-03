Nog nooit zo veel files op Vlaamse snelwegen

De helft van de files staat op de Antwerpse ring en de ring rond Brussel. De toename in de Antwerpse regio is wel een pak sterker dan rond Brussel. In de Kennedytunnel richting Nederland staat nu dagelijks meer dan tien uur file. Dat is een stijging met twee uur in twee jaar tijd. Nergens in Vlaanderen rijdt meer verkeer dan op het zuidelijk deel van de Antwerpse ring.