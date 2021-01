Noord-zuidtransfers opnieuw boven 7 miljard

De transfers van Vlaanderen naar Wallonië ronden in 2021 opnieuw de kaap van 7 miljard euro. Ook de komende jaren lopen ze verder op.

De studie bekijkt uit welke regio de federale overheid haar inkomsten haalt en naar welke deelstaten haar uitgaven gaan. Krijgt een regio meer geld dan ze bijdraagt via belastingen, dan is die regio een netto-ontvanger.

Betaalt een regio meer dan de federale overheid er uitgaven doet, dan is die regio een nettobetaler. De stromen van de nettobetaler naar de netto-ontvanger zijn de transfers. Die lopen via vier sporen: de federale overheidsuitgaven, de sociale zekerheid, de ambtenarenlonen en de dotaties uit de financieringswet.

Vlaanderen is al jaren nettobetaler en de transfers richting het Waals Gewest lopen de volgende jaren verder op. In 2018 en 2019 bedroegen die nog ongeveer 6,9 miljard, terwijl dat in 2022 naar 7,2 miljard gaat.