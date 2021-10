OVAM: 'Kabinetten besloten niet te communiceren over PFOS'

In de parlementaire onderzoekscommissie bevestigde de afvalstoffenmaatschappij OVAM vrijdag dat het de kabinetten van ministers waren die vroegen niet te communiceren over de PFOS-vervuiling.

De onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht sleept zich na drie maanden stilaan naar de vraag wie - de administratie of de ministers - schuldig verzuim in de zaak pleegde. Vrijdag nam de OVAM-top plaats op het spreekgestoelte in het Vlaams Parlement. De afvalstoffenmaatschappij hulde zich tot nu toe in stilzwijgen, maar is een sleutelspeler in heel de affaire.

In 2017 kwam de grote vervuiling van de Oosterweelwerf ter sprake in overlegmomenten tussen het kabinet van toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en OVAM. Maar ondanks bezorgdheden van Oosterweel-bouwheer Lantis (toen BAM) over de verspreiding van de vervuiling in woongebied werden toen geen bodem- of waterstalen genomen. Pas na metingen die de gemeente Zwijndrecht dit jaar op eigen initiatief heeft verricht, werd de vervuiling in woongebied vastgesteld.

Ik heb van het kabinet de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied. Mail van OVAM-afdelingshoofd Ann Cuyckens uit 2017

Volgens OVAM droeg het kabinet op niet te communiceren over de vervuiling, laat staan om extra onderzoek te doen naar de vervuiling. ‘Ik heb intussen van het kabinet de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied', werd geciteerd uit een interne mail van afdelingshoofd Ann Cuyckens. Die mail lekte vorige week al uit via VRT NWS.

Hoewel experts inschatten dat de gezondheidsrisico's van de vervuiling op de Oosterweelwerf miniem waren, erkende OVAM dat al in 2017 een verspreiding van de vervuiling niet kon worden uitgesloten. 'De zwakke plek is volgens OVAM het feit dat we niet over meetgegevens beschikken in de woongebieden van de gemeente Zwijndrecht en het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk', luidt het in de mail.

Half oktober, in een overleg met het kabinet-Schauvliege en het kabinet van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werd opnieuw gevraagd niet te communiceren naar burgers. 'Tijdens dit overleg werd door de kabinetten besloten dat geen duidelijke elementen voorhanden waren voor communicatie', zegt OVAM-topvrouw Henny De Baets.