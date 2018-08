Obama dan toch niet naar Antwerpen

Er komt dan toch geen bezoek van de Amerikaanse oud-president Barrack Obama aan Antwerpen. Dat vernam de redactie uit goede bron.

Het heeft er lang naar uitgezien dat Obama eind september de Vlaamse havenstad met een bezoek zou vereren. De entourage van Amerikaanse ex-leider was daarover in vergevorderde gesprekken verwikkeld met de organisatie van het techfestival SuperNova. Dat houdt van 27 tot 30 september zijn eerste editie op het Eilandje in Antwerpen, en hoopte de voormalige president als zijn topaffiche te strikken.

Een bezoek aan Antwerpen leek nog waarschijnlijker te worden toen bekend raakte dat Obama op vrijdag 28 september te gast is op het leiderschapscongres ‘Forward Thinking’ in Amsterdam. Hij gaat er spreken over onderscheidend leiderschap en woont nadien een podiumgesprek bij.

De Nederlandse organisator AFAS Live moet voor zijn topspreker wel diep in de buidel tasten. Volgens verschillende bronnen vraagt Obama rond de 400.000 euro om op een evenement op te dagen. De tickets voor AFAS Live kosten rond de 1.000 euro.

Beveiliging

Toch is geld naar verluidt niet de reden dat het bezoek aan Antwerpen is afgesprongen. Het probleem zou vooral draaien rond de beveiliging van Obama en zijn entourage, en wie daarvoor zou moeten opdraaien. Dat Obama niet komt, is niet alleen een tegenvaller voor SuperNova, maar ook voor de Antwerpse coalitie van burgemeester Bart De Wever (N-VA), die hoopte garen te spinnen bij het hoge bezoek.