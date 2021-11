Offensief moet Vlaamse leerlingen aan het lezen krijgen

Vlaamse leerlingen blijken twee jaar extra nodig te hebben om hetzelfde niveau te halen als de 10-jarigen in de best presterende landen.

Vlaamse kinderen bengelen voor leesvaardigheid achteraan in het internationale peloton. Een beleidsinitiatief moet het leesniveau opkrikken en ons over tien jaar in de top 5 loodsen.

De Vlaamse regering wil kinderen meer aan het lezen brengen. Ze lanceert een leesoffensief met vijf maatregelen. In de kleuterklas komt er een project dat ouders boekenpakketten aanreikt op maat van hun kinderen. De regering wil ook inzetten op voorleesprojecten tijdens en na de schooluren, met aandacht voor zwakke lezers.

Voorts is ze van plan een jaarlijkse Nationale Leesdag in te voeren en een promotiecampagne te lanceren, naar analogie met de STEM-campagnes. Ook de tso- en bso-scholen doen mee. Auteurs zullen weken- of maandenlang samenwerken met die scholen.

Twee jaar achterstand

Naar het initiatief gaat 2 miljoen euro. De Vlaamse leerling bengelt voor leesvaardigheid vanachter in het internationale peloton. Onze leerlingen blijken twee jaar extra nodig te hebben om hetzelfde niveau te halen als de 10-jarigen in de best presterende landen van de PIRLS-vergelijking (Progress in International Reading Literacy Study).