Omstreden Leuvense moskee behoudt erkenning

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) plaatst de Leuvense moskee Al-Ihsaan onder verhoogd toezicht. Maar er is geen sprake van een verlies van subsidies, zoals Somers' voorganger Liesbeth Homans (N-VA) wilde.

Somers komt tot dat besluit na een advies van de bevoegde administratie, de Staatsveiligheid, de moskee, de stad Leuven en de Moslimexecutieve, de spreekbuis van de moslims in ons land.

'Ik zie geen elementen meer voor een opheffing van de erkenning, maar het bestuur van de lokale geloofsgemeenschap had meer transparantie en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen in zijn communicatie met de administratie. Daarom plaats ik de moskee in afwachting van de oprichting van een bestuurlijke informatiedienst onder verhoogd toezicht', laat Somers weten.

Salafisme

De moskee kwam in het vizier omdat er linken zouden zijn met salafistisch onderwijs. Het salafisme is een extreemconservatieve interpretatie van de islam, die vanuit Saoedi-Arabië en de Golfstaten de voorbije decennia wereldwijd verspreid is. Er was ook sprake van een imam die in zijn preken vergoelijkend zou hebben gesproken over het slaan van vrouwen. De man zou geschorst zijn, maar later weer bij de moskee actief zijn geworden, aldus een verslag van de Staatsveiligheid.

Dat beeld is naderhand bijgesteld. Uiteindelijk bleek het probleem niet de imam te zijn, maar de vertaler van zijn preken. Die was ook verantwoordelijk voor de organisatie van lessen en lezingen in de moskee die een probleem vormden op het vlak van extremisme. De Staatsveiligheid, de Moslimexecutieve en de stad Leuven benadrukken dat de man sinds februari niet meer actief is in de moskee.

Subsidie

Daarom ziet Somers geen reden meer de erkenning in te trekken. De moskee behoudt haar subsidie. Tot die intrekking was besloten door toenmalig minister-president Liesbeth Homans (N-VA), een besluit waarvoor ze fel bekritiseerd is, onder meer door de stad Leuven. Somers draait het besluit van Homans nu terug.