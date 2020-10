Onbegrip bij studenten over 'code zwart'

De Vlaamse Vereniging van Studenten begrijpt niet waarom labo's en practica twee weken lang niet mogen doorgaan. Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorziet wel in een uitzondering voor zorgopleidingen.

Weyts verduidelijkt vandaag de nieuwe maatregelen voor het hoger onderwijs. Vanaf vrijdagavond moeten de universiteiten en de hogescholen een 'adempauze' inlassen die overeenkomt met de verlengde herfstvakantie in het leerplichtonderwijs.

De nieuwe maatregelen gaan verder dan code rood. In dat scenario van het draaiboek kunnen labo's en practica fysiek blijven doorgaan. Alle andere onderwijsactiviteiten moeten op afstand gebeuren. Op de hogescholen is een circulatie van 10 procent toegelaten. LUCA School of Arts noemt de nieuwe situatie 'code zwart'.

Het kabinet van Weyts laat weten dat één uitzondering wordt gemaakt, voor practica en labo's in de zorgsector. In de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie blijven practica, vaardigheidstraining en stages de komende twee weken mogelijk.

Onbegrip studenten

De Vlaamse Vereniging van Studenten is niet te spreken over de zet. 'Alle begrip voor de verstrengde maatregelen in het hoger onderwijs, maar onbegrijpelijk dat practica niet meer gedeeltelijk op de campus kunnen doorgaan', schrijft bestuurder Sander Vanmaercke op Twitter. 'Waarom wordt een dergelijke matrix gemaakt als we er ons dan toch niet aan houden?' Ook de Gentse Studentenraad uit zijn onbegrip over het schrappen van de practica in een statement.

Luc Sels, rector van de KU Leuven, steunt de nieuwe maatregel, maar staat dubbel tegenover de vele veranderingen voor het hoger onderwijs. 'Dit is geen verwijt naar individuele politici, maar we hebben afgelopen dagen meermaals moeten bijsturen: vrijdag na de federale maatregelen, zaterdag toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindelijk besefte dat er een pandemie gaande is, maandag na de lokale crisiscel in Leuven en dinsdag toen de Vlaamse regering met de sperperiode kwam. Ik kan leven met de maatregelen die genomen zijn, maar hoop dat we vanaf 12 november wel terug kunnen starten zoals we maandag hebben gecommuniceerd.'

Uitzondering