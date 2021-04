Ondernemers willen lesgeven in zomerscholen

Een reeks ondernemers en managers engageert zich om minstens een week les te geven in een zomerschool. Zo willen ze helpen om de leerachterstand bij kansarme kinderen in te dijken. 'We kunnen kinderen vleugels geven.'

'Spreken voor een VOKA-publiek van veertigers is veel makkelijker dan voor een groep 17-jarigen. Die zijn zeer kritisch en hebben een korte aandachtsspanne.'

Peter Vyncke van het gelijknamige groenestroombedrijf uit Harelbeke is een van de tientallen Vlaamse managers en ondernemers die deze zomer les willen geven aan kansarme kinderen in zomerscholen. Vyncke proefde al van het onderwijs door het project Ondernemers voor de klas. 'Ik heb toen geleerd dat ik dat echt heel graag doe. Ik keerde met opgeladen batterijen terug.'

Vyncke en co. sluiten zich aan bij een oproep die Peter De Keyzer en Olivier Van Horenbeeck, de netwerktijgers achter het consultancybureau Growth Inc, vandaag in De Tijd lanceren. 'De opeenvolging van lockdowns, afstandsonderwijs en verminderde opvolging dreigt deze generatie kinderen tot ver in de toekomst te achtervolgen', schrijven ze in de open brief. 'De kloof tussen leerlingen van allochtone afkomst en autochtone leerlingen is nergens zo groot als in Vlaanderen. Op deze manier dreigen we de achterstelling van migranten verder te betonneren voor volgende generaties.'

Bijles wiskunde

De ondertekenaars engageren zich om in juli of augustus een week les te geven in een zomerschool, die scholen en lokale besturen kunnen organiseren. Leerlingen van het lager of middelbaar onderwijs krijgen daarbij minstens tien dagen onderwijs op maat, gecombineerd met sport en spel. Het is de bedoeling de door de coronapandemie opgelopen leervertraging in te halen en de leermotivatie weer op peil te krijgen.

'Het is onmiskenbaar dat kinderen die thuis minder gemakkelijk hulp krijgen de gevolgen van de coronacrisis zullen voelen', zegt Bart De Smet. De voorzitter van de verzekeraar Ageas en van het Verbond van Belgische Ondernemingen kijkt ernaar uit om terug te keren naar de schoolbanken. 'Ik heb wiskunde gestudeerd aan de universiteit met als doel om in het onderwijs te gaan', vertelt hij. 'Als student gaf ik soms 25 uur bijles wiskunde aan kinderen uit de scouts. Nu kan ik de draad opnemen van wat ik vroeger deed.'

Ik spreek makkelijker tegen een VOKA-publiek van veertigers dan tegen een groep 17-jarigen. Peter Vyncke CEO Vyncke

Anouk Lagae, CEO van het uitzendbureau Accent Jobs, merkt bij haar drie kinderen al de opgelopen leerachterstand. 'Het is hartverscheurend om te zien hoe het sommige kinderen vergaat', zegt Lagae. 'Wij kunnen onze kinderen alle kansen geven, maar niet iedereen kent daarvoor de weg. Als ik die kinderen op een zomerschool kan helpen, zal mij dat veel meer voldoening geven dan op vakantie gaan.'

Initiatief

De vrijwillige managers krijgen binnenkort een lijst met alle geplande zomerscholen. Ze zullen zelf een initiatief contacteren om hun diensten aan te bieden. 'Hopelijk kunnen de ondernemers als rolmodel voor anderen dienen', zegt De Keyzer.

Ik voel me bij alle vakken comfortabel, behalve bij godsdienst misschien. Anouk Lagae CEO Accent Jobs

Volgens De Keyzer omvatten de zomerscholen zowel klassieke lessen om de leerachterstand in te halen als thematische sessies waarbij externen over bepaalde thema's komen spreken. 'Ik heb geen schrik om les te geven. Ik kom wel vaker buiten mijn comfortzone', zegt De Smet, die wel op enige didactische bijscholing rekent.