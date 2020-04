Onderwijs adviseert gefaseerde start vanaf half mei

In de lagere school zullen de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar vier dagen per week naar school komen. Het zesde leerjaar komt twee dagen per week naar school. In het secundair onderwijs zijn enkel de laatstejaars welkom. In het ASO gaat het om een dag per week, voor de praktijkgerichte opleidingsniveaus TSO, KSO en BSO komen de zesde- en zevendejaars twee dagen per week naar school.