Onderwijs beslist dinsdag over mondmaskers bij begin schooljaar

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) buigt zich dinsdag samen met alle spelers in het onderwijs over de coronamaatregelen vanaf het nieuwe schooljaar.

Een vijftigtal sleutelspelers uit het Vlaams onderwijs - naast Weyts zijn dat onder meer vakbonden en scholenkoepels - beslissen dinsdag hoe het schooljaar vanaf 1 september begint. Zonder coronamaatregelen en zonder mondmaskers, was lang het uitgangspunt. Maar dat is niet meer zo zeker nu het coronavirus nog niet helemaal onder controle is.

Boven het overleg hangt ook een advies van het expertencomité GEMS. Dat adviseert de federale en regionale topministers over de coronamaatregelen en gaf op 30 juni een voorstel tot aanpak aan de politiek. De GEMS kwam met vier alarmniveaus - afhankelijk van de viruscirculatie - waaraan telkens een pakket maatregelen vasthangt.

Blijft de coronasituatie wat ze is, dan zitten we op 1 september in alarmfase 2. Het betekent dat alle leerkrachten mondmaskers moeten dragen behalve in hun eigen klas. In het secundair zouden leerkrachten en leerlingen verplicht mondkapjes moeten dragen tenzij er garanties zijn op voldoende afstand en ventilatie of bij in stilte werken tijdens examens of toetsen.

PCR-test

Nog in het middelbaar zouden leerlingen en scholieren wekelijks getest worden - één keer als het om een PCR-test gaat en twee keer met een snelle antigeentest. Nog in fase 2 raadt de GEMS volledig fysiek onderwijs af, waar het toch lang het plan was dat leren vanop afstand komend jaar verleden tijd zou zijn.