Onderwijs en bedrijfsleven timmeren samen aan school van de toekomst

Basisschool 't Blokje in Wuustwezel van directrice Mariëlle Kuypers is een van de scholen die hun onderwijsproject helemaal hebben veranderd.

Het bedrijfsleven en het onderwijs willen samen scholen stimuleren om meer te experimenteren. Tegen 2024 willen ze elke school in Vlaanderen bereiken.

Toen enkele jaren geleden de twee lagere scholen in Wuustwezel tot één dorpsschool fuseerden, stond gemeenteschool 't Blokje voor een uitdaging. Wat voor school wilden zij zijn? Met welk project konden ze die fusie tot een goed einde brengen?

Sindsdien heeft de basisschool meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. De eerste jaren kunnen de kleuters er vooral experimenteren en ontdekken. Ook in de eerste helft van de lagere school ligt de nadruk op 'spelend leren.' 'Als onze leerlingen bijvoorbeeld de tafels moeten leren, doen ze dat niet alleen door die één voor één van buiten te leren', zegt directrice Mariëlle Kuypers. 'Ze doen dat ook aan de hand van spelletjes, bijvoorbeeld x aantal keer hinkelen voor die bepaalde tafel.'

In de laatste jaren van het lager onderwijs verschuift de focus meer naar zelfstandig leren waarbij een korte instructie van de leerkracht wordt gevolgd door zelfreflectie van de leerlingen. Hebben zij extra uitleg nodig van de leerkracht of kunnen ze zelfstandig verder met de leerstof?

School of the Future

Het is maar een van de projecten die het onderwijs en het bedrijfsleven met het project 'School of the Future' onder de aandacht willen brengen. Om de vele uitdagingen die op hen afkomen de baas te kunnen, willen de Vlaamse Onderwijsraad en verschillende werkgeversorganisaties scholen helpen met experimenteren.

In het schooljaar 2020-2021 zullen 10 à 15 proefscholen aan de slag gaan. Het is de bedoeling tegen het einde van de regeerperiode in 2024 elke school in Vlaanderen te bereiken. Daarbij kunnen ze leren van andere scholen, maar ook beroep doen op begeleiding die bijvoorbeeld de technologiefederatie Agoria of de Vlor wil aanbieden. Zij gaan op zoek naar goede vernieuwingsideeën in het onderwijs en proberen die te ondersteunen en uit te breiden.

Om dat te doen slagen, hebben ze ook de hulp van de nieuwe Vlaamse regering nodig. Die moet het scholen mogelijk maken om als een soort 'proeftuin' te kunnen experimenteren, ook al sluit dat niet altijd naadloos aan bij de bestaande regelgeving. Ook vragen ze de regering een coördinerende rol op te nemen voor de kennisopbouw en begeleiding van de scholen die een vernieuwingstraject willen opstarten.

