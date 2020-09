Onderwijs reageert lauw op bijles in het weekend

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt 9 miljoen euro vrij voor bijscholingstrajecten in het weekend of de schoolvakanties. Maar het onderwijs wil die middelen liever inzetten in de klassen.

Door corona hebben heel wat jongeren leerachterstand opgelopen. Na de zomerscholen trekt de Vlaamse regering ook geld uit om in naschoolse remediëringstrajecten te voorzien, bijvoorbeeld op woensdagmiddag, tijdens het weekend of in de herfst-, kerst- en krokusvakantie. Daarvoor trekt ze 125 euro uit per groep van zeven leerlingen die vier uur remediëring volgen. Die bijlessen zijn dan gratis. De prioriteit ligt bij de tweede-, vierde- en laatstejaars van het secundair onderwijs, omdat zij tijdens de lockdown het vaakst afstandsonderwijs kregen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten kiezen vrijwillig voor de bijlessen.

Extra handen in de klas

De katholieke koepel wil dat scholen de middelen ook kunnen besteden in de klas zelf, bijvoorbeeld om een extra leerkracht aan te werven voor differentiatie.

De onderwijspartners reageren koel op de plannen. De prioriteit moet liggen bij ondersteuning in de klas, klinkt het. 'We begrijpen dat men dit initiatief neemt in de huidige context, maar op de lange termijn zijn we van mening dat leerkrachten de nodige ondersteuning moeten kunnen bieden in de daartoe voorziene onderwijstijd', zegt Raymonda Verdyck, de topvrouw van het gemeenschapsonderwijs.

'De bijlessen kunnen zeker effectief zijn om de leerachterstand weg te werken', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Maar de leerplandoelen halen blijft wel de verantwoordelijkheid van de school. De trajecten kunnen dus wel aanvullend, maar nooit in de plaats komen van wat op school gebeurt.' De koepel wil daarom dat scholen de middelen ook kunnen besteden in de klas, bijvoorbeeld om een extra leerkracht aan te werven voor differentiatie.

Recht op ontspanning

Ook leerlingen met achterstand hebben recht op ontspanning en vakantie. Nancy Libert ACOD

Hetzelfde geluid klinkt bij de socialistische vakbond ACOD. 'Flankerende maatregelen zijn goed, maar er moet vooral structureel worden geïnvesteerd in het onderwijs', zegt voorzitster Nancy Libert. 'Er is vooral nood aan extra geld voor kleinere klassen en meer leerlingbegeleiding tijdens de onderwijsuren. Ook leerlingen met achterstand hebben recht op ontspanning en vakantie.' De liberale vakbond VSOA vreest dat de bijlessen tot extra werklast bij de leerkrachten zullen leiden. 'We zijn hier niet zo heel blij mee', zegt voorzitter Marnix Heyndrickx.