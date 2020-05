Onderwijs wil soepelere regels voor opvang op school

Minister Ben Weyts (N-VA) heeft na overleg met het onderwijsveld beslist de veiligheidsvoorschriften op scholen weer voor te leggen aan de expertengroep GEES. De hoop is om de regels voor de opvang van kleuters te versoepelen.

Vanaf 15 mei mogen scholen gedeeltelijk heropstarten met een aantal leerjaren, maar de kleuterklassen blijven dicht. Bovendien gelden strenge voorschriften: kinderen moeten ook onderling social distancing toepassen en er geldt een maximumaantal van 14 leerlingen per klas. Voor ouders zonder alternatief is opvang voorzien, in principe op school.

Als scholen dat niet kunnen bolwerken, kunnen steden en gemeenten de opvang op zich nemen. Vooral voor kleuters is de extra capaciteit welkom. Op dit moment gaat er volgens cijfers van Weyts al dubbel zoveel kinderen naar school als vlak na de paasvakantie. Met de economie die weer op gang komt, zullen dat er nog meer worden.

Capaciteit

Voor de opvang door steden en gemeenten geldt het draaiboek van Kind & Gezin, wat betekent dat de regels soepeler zijn. Kinderen jonger dan 12 moeten geen afstand houden van elkaar en er zijn ook geen maximumaantallen gedefinieerd. Dat kan leiden tot vreemde situaties. Dezelfde kinderen die niet naar school zouden kunnen, komen dan wel samen in de gemeentelijke opvang terecht.

Zeker voor kleuters is het vreemd dat verschillende regels gelden binnen en buiten de schoolmuren. Lieven Boeve Topman katholiek onderwijs

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, pleit voor een gezamenlijke strategie tussen de opvang en de scholen. 'Zeker voor kleuters is het vreemd dat andere regels gelden binnen en buiten de schoolmuren', zegt Boeve.

Weyts minimaliseerde die verschillen woensdag nog in het Vlaams Parlement. Maar na overleg met de koepels zal hij nu aan de GEES vragen de voorschriften te herbekijken of uit te leggen hoe die afwijking te verantwoorden is.

Afstemming

De voornaamste reden voor de verschillende aanpak is dat Kind & Gezin zijn draaiboek schreef met de focus op baby’s en peuters. Voor de buitenschoolse opvang hanteerden ze gemakshalve dezelfde principes. 'Maar het is altijd de bedoeling geweest het draaiboek te laten mee-evolueren met de situatie', klinkt het op het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

We hopen dat de duidelijkheid er zo snel mogelijk komt, maar de GEES is een druk bevraagd orgaan. Kabinet Ben Weyts

Beide domeinen zitten nu samen om de regels voor de opvang binnen en buiten de schoolmuren op elkaar af te stemmen. Een van de pistes is de opvang van kleuters op school even soepel te maken als in de buitenschoolse opvang. Daardoor zouden kleuters niet meer verplicht zijn onderling afstand te houden en zou er meer plek zijn.