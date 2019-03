Onderwijsbonden vinden staking sterk signaal

De eerste staking in het onderwijs in Vlaanderen in bijna 20 jaar, tegen de werkomstandigheden, wordt goed opgevolgd.

'Exacte percentages over de stakingsdeelname heb ik nog niet, maar uit de signalen die we krijgen blijkt dat duizenden mensen in het Vlaamse onderwijs vandaag het werk hebben neergelegd en dat is een signaal dat wel zal aankomen', zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs.

Ook Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs spreekt van een sterk signaal van de Vlaamse onderwijswereld. 'Een op de twee leden van de liberale onderwijsvakbond doet mee aan de staking', zegt Marnix Heyndrickx. 'Dat cijfer is gebaseerd op onze prognose bij een rondvraag vooraf. Pas over enkele dagen, als we de aanvragen voor stakersvergoedingen binnengekregen hebben, zullen we een exact cijfer kunnen geven. Maar het is nu al duidelijk dat veel scholen dicht zijn gebleven.'

Laatste keer in 2001

Onder meer in Limburg en Vlaams-Brabant is te horen dat de staking goed opgevolgd wordt. 'In het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in het vrij gesubsidieeerd onderwijs staakt 60 procent van de leerkrachten.' Dat zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van COV (Christelijk Onderwijzersverbond) op basis van een eerste inschatting voor de vijf Vlaamse provincies. 'Dit is fe-no-menaal', vervolgt Coopman, 'want eer onderwijsmensen op dit niveau het werk neerleggen moet het hen al zéér hoog zitten.'

De laatste keer dat er echt gestaakt werd in het onderwijs dateert van 25 en 26 januari 2001. 'Men legde twee achtereenvolgende dagen het werk neer, toen ook al tegen de te hoge werkdruk en te weinig omkadering', herinnert Heyndrickx zich. 'Eind 2014 werd er sterk gemobiliseerd om te manifesteren tegen de golf van besparingsmaatregelen door de federale regering.'

Ook de maatregelen van de Vlaamse regering in het begin van de legislatuur waren opnieuw een forse besparing op de onderwijsuitgaven, aldus Heyndrickx. 'Er werd opnieuw sterk ingegrepen in de werkingsmiddelen van scholen en de loonmassa. Tegelijk wordt van het onderwijspersoneel alweer verwacht dat het opnieuw met minder middelen op zijn minst even kwaliteitsvol onderwijs blijft garanderen. Met dit alles komt binnen het onderwijs ook een exodus op gang. Niet enkel startende leerkrachten zoeken snel andere horizonten op, ook meer en meer oudere leerkrachten kiezen voor een andere job.'

Begrip

Bij de onderwijskoepels Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! voor het Nederlandstalige Gemeenschapsonderwijs, is er begrip voor de staking. Over de concrete situatie op het terrein kunnen de onderwijskoepels nog geen uitsluitsel geven.



'Deze staking heeft een grotere impact dan vorige vakbondsacties', is het aanvoelen bij Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van GO!. 'Wij hebben begrip voor de bezorgdheden van het onderwijspersoneel. Vooral de werkdruk ligt zeer hoog', geeft Verdyck toe. 'We zijn ook al geruime tijd vragende partij voor een grondig loopbaandebat.'