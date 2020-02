Onderwijskoepels ruziën over eindtermen

Tegen het schooljaar 2021-2022 moeten die nieuwe eindtermen in de praktijk worden omgezet. Hoewel de hervorming nog niet rond is, lekken al plannen uit. Het pijnpunt is de versterking van de algemene vorming in alle onderwijsvormen. Ook in het technisch en het beroepsonderwijs gaan brede, algemene vakken vooruit ten koste van technische en praktische vakken, meldt De Standaard. Zo zouden een aantal uren bouw of elektriciteit de plaats moeten ruimen voor meer uren esthetica en geschiedenis. Het afgelopen weekend verspreidden ruim honderd directeurs van technische en beroepsscholen in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een brief om de alarmbel te luiden. 'Het aanzwengelen van die algemene eindtermen zou de slaagkans in het hoger onderwijs, die in Vlaanderen lager ligt dan in de ons omringende landen, moeten vergroten. Dat is een waardevolle ambitie. Maar niet als dat ten koste gaat van hooggeschoolde technische profielen', schrijven ze in hun brief. Ze vrezen dat de algemene vorming het DNA van de STEM-scholen, die sterk inzetten op wetenschap en techniek, zal aantasten.