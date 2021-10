Onderwijskoepels willen ook niet-leerkrachten in scholen aanwerven

In de strijd tegen het lerarentekort moeten scholen ook niet-leerkrachten kunnen aanwerven, om toezicht te houden of administratieve taken van leerkrachten over te nemen. Dat vinden het katholiek onderwijs en het GO!. Leerkrachten kunnen dan meer lesgeven.

Het Vlaams onderwijs is de start van het schooljaar aan het missen omdat het niet genoeg leerkrachten vindt om voor de klas te staan. Wat het schooljaar van de wederopstanding zou moeten worden na twee coronajaren, stokt. Klassen worden samengevoegd omdat er maar één leerkracht wiskunde is, of leerlingen worden bij gebrek aan lesgever in de studie gezet.

'Het lerarentekort was al even een probleem. Maar de snelheid waarmee dat probleem nog gegroeid is, heeft ons verbaasd', zegt Koen Pelleriaux, de topman van het GO!. Hij wijt dat aan de snel herstellende economie, die ook elders op de arbeidsmarkt tot oprispingen leidt.

Voor iedere drie leerkrachten die in het GO! uitvallen, worden vandaag minder dan twee vervangers gevonden. Bij de VDAB stonden vrijdag 2.883 vacatures voor leerkracht open voor Vlaamse scholen.

Nog nooit zo erg geweest

‘Ik heb dit nog nooit mee gemaakt’, zegt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs. ‘Het is probleem nummer één voor ons. Het is nog nooit zo erg geweest. Het zal bovendien nog jaren duren. We zien dat omdat er te weinig leerkrachten afstuderen.’ Pelleriaux merkt op dat dit jaar aan alle Vlaamse universiteiten samen dertig studenten aan de opleiding wiskunde zijn begonnen. Dat is de opleiding die je wil voor iemand die in de laatste jaren van het middelbaar onderwijs wiskunde doceert.

De ironie van het huidige onderwijsbeleid is dat er wordt geïnvesteerd in controle op de leerkracht, terwijl we die leerkracht niet vinden. Lieven Boeve Topman katholiek onderwijs

Het plaatst het onderwijsbeleid van de Vlaamse regering in een ander perspectief. Om de kwaliteit op te krikken, werkt de regering aan centrale toetsen, werden nieuwe eindtermen ingevoerd en wordt de inspectie hervormd. Maar ondertussen staat er te vaak niemand voor de klas. ‘De ironie van het huidige onderwijsbeleid is dat er wordt geïnvesteerd in controle op de leerkracht, terwijl we die leerkracht niet vinden’, concludeert Boeve.

Leerkrachten uit de klas

De topman van het katholiek onderwijs vindt dat de Vlaamse regering het probleem nog erger maakt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) sloot bij de start van het schooljaar een nieuwe cao met de onderwijsbonden. Boeve merkt op dat daarin '67 miljoen euro wordt gespendeerd om leerkrachten uit de klas te halen. Dat komt door maatregelen voor ‘werkbaar werk’ en omdat ze worden vrijgesteld voor vakbondswerk.’

Na de septemberverklaring en de opmaak van de begroting voor 2022 kondigde Weyts vervolgens een besparingsplan van 112 miljoen euro aan. Daarin wordt volgens Boeve opnieuw gesnoeid in de budgetten om het leerkrachtenberoep aantrekkelijker te maken.

Toezicht

Wat moet er dan gebeuren? Zowel Boeve als Pelleriaux stelt voor dat scholen ook niet-leerkrachten moeten kunnen aanwerven. Zo zou een opvoeder bijvoorbeeld het toezicht op de speelplaats of enkele administratieve taken kunnen overnemen. Dat maakt tijd vrij, waardoor leerkrachten meer uren kunnen lesgeven.

Beiden vinden ook dat leerkrachten die ouderschaps- of een ander verlof hebben aangevraagd, dat soepeler moeten kunnen schorsen om even les te geven. Nu moeten ze dat verlof eerst opzeggen en na een lesopdracht opnieuw aanvragen. 'Hetzelfde geldt voor gepensioneerde leerkrachten', zegt Boeve. 'Laat hen onbeperkt bijverdienen.’ Ook de federale plannen om langdurig zieken aan het werk te krijgen kunnen in het onderwijs een verschil maken, zegt Pelleriaux.

Op lange termijn zouden scholen de vrijheid moeten krijgen om een echt personeelsbeleid te voeren, vinden beiden. 'Dan pas raken we bijvoorbeeld af die cultuur van anciënniteit, die mee verantwoordelijk is voor het afhaken van veel jongere leraren', zegt Boeve.