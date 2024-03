De Vlaamse Onderwijsraad wil meer kinderverzorgers in de kleuterklas om de leerkracht te ontlasten van de vele zorgtaken. Een opmerkelijk voorstel, gezien het enorme personeelstekort in de crèches. 'We willen de kinderopvang niet leegzuigen, maar de kunstmatige scheiding tussen crèche en school aanpakken.'