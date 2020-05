Onderwijsvakbonden keren zich tegen Weyts

Met de basisscholen die vanaf 5 juni volledig open kunnen, heeft minister van Onderwijs Ben Weyts zijn slag binnengehaald. Daarvoor heeft hij wel zijn belangrijkste wapen op het spel gezet: de consensus in het Vlaamse onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) was al sinds de sluiting van de scholen op 16 maart een koele minnaar van de beperkende maatregelen. Bij de eerste communicatie benadrukte hij altijd dat de scholen openbleven, maar de lessen opgeschort werden. Ook in opvang werd ruim voorzien. Pas toen de Nationale Veiligheidsraad een paar dagen later de regels nog aanscherpte, moest ook het onderwijs in strikte lockdown. Weyts profileerde zich sindsdien als de onderwijsminister die alles zou doen om de leerachterstand te beperken: leerkrachten bleven lesgeven op afstand en een heropening moest zo snel mogelijk op tafel.

Zijn belangrijkste politieke wapen was daarbij het overleg met het Vlaamse onderwijsveld. Hoewel Weyts het imago heeft fors te communiceren zonder zijn beurt af te wachten, had hij altijd een gedragen akkoord achter de hand om op federaal vlak een en ander door te duwen. Een fiasco zoals de bezoekregeling in de woon-zorgcentra, die op een no pasarán van de sector stuitte, werd zo vermeden. Het hielp dat de koepels, die de scholen zo snel als veilig mogelijk open wilden, op dezelfde lijn zaten. Ook de vakbonden schikten zich - soms met wat gemor - naar het compromis dat aan de Vlaamse onderhandelingstafel werd gevonden. Het mantra was: de virologen bepalen wat veilig is, het onderwijs wat haalbaar.

Communautair getouwtrek

Volgens Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waren aanvankelijk zelfs vakbonden mee in het verhaal om de basisscholen volledig te openen.

Tot donderdag. De vakbonden reageerden furieus op het akkoord dat Weyts dinsdagavond met zijn collega’s van de andere gemeenschappen bereikte. In samenspraak met de expertengroep GEES werd besloten dat de strikte veiligheidsmaatregelen voor leerlingen in het lager onderwijs wegvallen. Daardoor kunnen basisscholen weer volledig aan de slag. De kleuterklassen kunnen vanaf dinsdag 2 juni de deuren openen.

Voor het lager onderwijs lag een compromis moeilijker. Na communautair getouwtrek kwam de datum van vrijdag 5 juni uit de bus. Aan Franstalige kant was er de frustratie dat Weyts zijn collega’s voor voldongen feiten stelde. Bovendien blufte hij dat hij strikt genomen geen akkoord nodig had om zijn plan door te voeren. De consensus had hij wel nodig om zijn geloofwaardigheid te bewaren met de stelling dat de heropening virologisch verantwoord is.

Het compromis is er nu, de geloofwaardigheid nog niet. De perceptie is ontstaan dat de GEES onder politieke druk is gezwicht voor een onveilige heropening. Vorige week vrijdag nog had virologe Erika Vlieghe, de voorzitster van GEES, bij het Vlaamse overleg gezegd dat sociale afstand tussen lagereschoolkinderen met strenge oppervlaktebeperkingen nodig bleef. Het gevolg was een akkoord waardoor de lagere scholen konden heropenen, maar dat in de praktijk slechts gedeeltelijk konden.

Verrassing

De terughoudendheid van Vlieghe vrijdag kwam als een verrassing. In de media had zowel zij als Marc Van Ranst eerder gesteld dat er virologisch weinig obstakels waren voor een volledige heropening. Kinderen zijn niet de motor van de epidemie en blijken ook weinig risico te lopen om ziek te worden. Vanuit die redenering had het onderwijs zelf een volledige heropening van de basisscholen op tafel gelegd. Volgens Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waren zelfs de vakbonden mee in dat verhaal.

Een grote meerderheid van de leden van de ACOD noemt zich in een bevraging 'actiebereid'.

Vooral het gebrek aan transparantie over de nieuwe overwegingen van de experts speelt de heropening nu parten. Vlieghe minimaliseert de bocht door te stellen dat vooral een keuze is gemaakt om de afstand tegenover volwassenen te bewaren. Na veelvuldig overleg met onder andere kinderartsen - dat tussen vrijdag en woensdag nog gaande zou zijn geweest - kwamen de virologen overeen dat sociale afstand tussen kinderen niet meer nodig is, op voorwaarde dat ze in hun eigen contactbubbel blijven.

Dat ‘detail’ betekent in de praktijk dat heel wat meer mogelijk is. Maar omdat het onderwijs niet werd betrokken bij die bocht valt dat moeilijk te verantwoorden bij de achterban. De Christelijke Onderwijscentrale maant haar leden aan om indien nodig een nieuwe risicoanalyse te eisen van de school. De socialistische vakbond ACOD lanceerde een bevraging bij zijn leden, waarbij een grote meerderheid zich ‘actiebereid’ zou noemen.

Staking

Bepaalde bonden moeten de onrust niet gaan voeden. Lieven Boeve Topman Katholiek Onderwijs

Is een staking op til? ‘Ik denk dat het wel zal loslopen’, zegt Boeve. Hoewel hij gemengde gevoelens heeft bij hoe het proces is verlopen, is hij blij dat de basisscholen volledig kunnen heropenen. ‘Iedereen is bezorgd, maar dat was bij de gedeeltelijke heropening midden mei ook. Uiteindelijk is alles toen vlot verlopen en heeft de schrik ouders er niet van weerhouden hun kind naar school te sturen. Maar bepaalde bonden moeten de onrust niet voeden. De virologen hebben een duidelijke beslissing genomen, het is niet aan ons te bepalen wat veilig is en wat niet.’