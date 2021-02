Onderzoek naar financiële onregelmatigheden bij Let's Go Urban

Er loopt een onderzoek naar financiële malversaties bij het jongerenproject Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi.

Bij de vzw Let's Go Urban (LGU) uit Antwerpen hebben drie bestuurders ontslag genomen en heeft de Antwerpse ondernemingsrechtbank een voorlopige bewindvoerder aangesteld.

De drie bestuurders namen ontslag nadat ze naar de rechtbank waren gestapt met een klacht over financiële malversaties bij de organisatie. 'Wij hebben moeten vaststellen dat het ons als bestuurder onmogelijk is gemaakt een controlerende rol te vervullen’, schrijven de drie in een brief.

'Karaktermoord'

De voorlopige bewindvoerder moet de komende drie maanden nagaan of effectief sprake is van ontransparante geldstromen bij de vzw van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Zij is de oprichter van de jongeren- en stadsorganisatie, die een ontmoetingsplek is waar jongeren danslessen en workshops kunnen volgen.

Ik kan niet anders dan dit te interpreteren als een doorzichtige poging tot karaktermoord van enkele tegenstanders die mij reeds geruime tijd proberen te destabiliseren. Sihame El Kaouakibi Oprichtster Let's Go Urban en Vlaams Parlementslid Open VLD

Zelf spreekt El Kaouakibi in een reactie aan VRT NWS van een politieke afrekening. 'Ik kan niet anders dan dit te interpreteren als een doorzichtige poging tot karaktermoord van enkele tegenstanders die mij reeds geruime tijd proberen te destabiliseren. Deze aanval raakt me tot in het diepst van mijn hart. De huidige demarche toont aan dat men het belang van LGU niet vooropstelt. Dat kan ik onmogelijk aanvaarden', schrijft ze.

Vrije rol

El Kaouakibi werd in 2019 vanop de tweede plaats op de Open VLD-lijst met bijna 11.000 voorkeursstemmen verkozen in het Vlaams Parlement. De Antwerpse is een vertrouwelinge van Bart Somers (Open VLD), die haar bij de verkiezingen kon overtuigen op te komen voor de liberalen.

Ook andere partijen trokken immers aan haar mouw. 'Ik kan me in geen enkele partij 100 procent vinden', zei ze daarover. In het parlement dicht El Kaouakibi zich ook daarom een vrije rol toe. Ze ging al meermaals in tegen standpunten van de meerderheid en gaf in een interview met De Tijd aan niet volledig achter het Vlaamse regeerakkoord te staan.