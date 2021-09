Onteigening boeren om stikstof te reduceren ook in Vlaanderen mogelijk

In Nederland liggen plannen op tafel om boeren uit te kopen en te onteigenen zodat de stikstofuitstoot de komende jaren drastisch daalt. Ook in Vlaanderen wordt over die mogelijkheid nagedacht.

Volgens de Nederlandse krant NRC heeft de ontslagnemende regering-Rutte verschillende scenario's klaarliggen om de stikstofuitstoot op korte termijn fors terug te dringen. Ze kijkt daarvoor vooral naar de landbouw, naast de industrie en het transport verantwoordelijk voor de meeste stikstofemissies.

Een mogelijkheid is om de productierechten op te kopen van bedrijven die stikstof uitstoten. De kosten daarvan lopen volgens een raming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op tot 9 miljard euro. Het ministerie van Landbouw zou op een nog verregaander plan broeden, waarin de overheid gronden van de boeren opkoopt om ze in te richten voor 'duurzamere vormen van landbouw'. De factuur van dat onteigeningsscenario zou volgens het PBL 17 miljard euro bedragen.

Het aftredend kabinet-Rutte wil een versnelling hoger schakelen omdat tal van woon- en infrastructuurprojecten sinds 2019 moeilijk aan een vergunning raken. De Raad van State oordeelde toen dat de stikstofuitstoot in Nederland eerst stevig omlaag moet voor vergunningen worden verleend. Mee door de acute woningschaarste kampt Nederland nog meer dan België met exploderende vastgoedprijzen.

Vlaanderen

Dat het ministerie van Landbouw de optie van onteigening naar voren schuift en verschillende boerenorganisaties bij het opstellen van de plannen mee aan tafel zaten, is nieuw. Ziet ook Vlaanderen, dat samen met Nederland de stikstofhotspot van West-Europa vormt, onteigening als een mogelijkheid? 'De facto bestaat die al', zegt Vanessa Saenen, de woordvoerster van de Boerenbond. 'Het systeem met de rode, oranje en groene enveloppes om aan de strenge Europese stikstofeisen te voldoen werd in 2014 ingevoerd.'

Het uitfaseren van activiteiten die nefast zijn voor natuurgebieden wordt bekeken. Hilde Crevits Vlaams minister van Landbouw (CD&V)

In dat systeem werden landbouwbedrijven ingedeeld volgens hun schadelijkheid voor omliggende natuurgebieden. '52 bedrijven kregen een rode enveloppe in de bus omdat hun stikstofuitstoot te hoog was', zegt Saenen. 'Ze kunnen hun vergunningstermijn nog uitdoen, maar geen nieuwe aanvraag indienen. Op die locaties kunnen ze geen landbouw meer bedrijven, waardoor ze stoppen of hun bedrijf elders heropstarten. Wie een oranje enveloppe kreeg, mag geen uitbreidingen meer doen. Wie een groene ontving, kan voortdoen.'

Nieuwe regeling

Wellicht vervalt de regeling met kleurencodes in de nieuwe stikstofregeling. De Vlaamse regering onderhandelt daarover sinds een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen de huidige regeling op losse schroeven heeft gezet. Volgens Saenen is het mogelijk dat daarbij wordt nagedacht over een vorm van onteigening. 'Al denk ik niet dat het om honderden bedrijven zal gaan, zoals in Nederland', zegt ze.

De regering hoopt de nieuwe stikstofregeling nog dit jaar af te kloppen. Het kabinet van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil voorlopig niets kwijt over mogelijke onteigeningsplannen. 'De gesprekken verlopen goed', klink het. 'Dat willen we graag zo houden.'