Commotie over ontwerp voorakkoord in Oostende

Hendrik Wallijn, de ex-voorzitter van de N-VA in Oostende, onthulde donderdag een ontwerp van een voorakkoord tussen Open VLD en de N-VA. Dat zou opgesteld zijn door de N-VA. Die ontkent, net als kandidaat-burgemeester Bart Tommelein.

Wallijn was tot enkele maanden geleden nog actief bij de N-VA in Oostende als voorzitter. Maar het kwam naar eigen zeggen tot een ‘vertrouwensbreuk’. De directe aanleiding waren volgens Wallijn de gesprekken tussen Bart Tommelein (Open VLD) en Bjorn Anseeuw (N-VA) over een toekomstige coalitie. ‘Die gesprekken gingen alleen over de postjes en niet over de toekomst van Oostende’, zegt Wallijn.

Wallijn trok zijn conclusies en stapte op bij de N-VA. Zopas stelde hij zijn nieuwe partij voor: 'OK'. Die naam staat voor Oostende Koningin. Wallijn krijgt voor zijn project de steun van Jean-Marie Dedecker, die burgemeester wil worden in Middelkerke.

Omdat hij vindt dat de Oostendse kiezer moet weten wat zich achter de schermen afspeelt, bracht hij donderdag op een persconferentie een ontwerpvoorakkoord naar buiten. Dat is opgesteld door de N-VA en is volgens Wallijn gebaseerd op een drietal gesprekken tussen Tommelein en Anseeuw.

Tommelein burgemeester

Dat zijn interne documenten van de N-VA. Ik heb daar niets mee te maken. Het is een poging van de N-VA om na 2019 in een coalitie te geraken. Bart Tommelein Kandidaat-burgemeester Oostende

In het ontwerpakkoord wordt afgesproken dat de N-VA en Open VLD na de gemeenteraadsverkiezingen uitsluitend gezamenlijk toetreden tot een meerderheid. Daarbij gaat de voorkeur uit naar CD&V als derde partner. ‘Maar als de N-VA en Open VLD samen met CD&V niet over een meerderheid beschikken, voeren de N-VA en Open VLD gezamenlijk gesprekken met de partij Groen’, staat het letterlijk in het ontwerp van voorakkoord.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een ontwerp opgesteld door de N-VA, dat niet ondertekend is.

Verder staan er afspraken in over de burgemeesterssjerp. De afspraak is dat Bart Tommelein burgemeester wordt. Mocht Tommelein tot aan de nationale verkiezingen van 2019 minister willen blijven, dan wordt zijn partijgenote Martine Lesaffre waarnemend burgemeester.

Nooit afgerond

In een reactie zegt Tommelein dat hij die teksten nooit gezien heeft. ‘Dat zijn interne documenten van de N-VA. Ik heb daar niets mee te maken. Het is een poging van de N-VA om na 2019 in een coalitie te geraken.’

Tommelein ontkent dat hij een voorakkoord op zak heeft. Maar hij geeft wel toe dat hij gesprekken heeft gehad met de N-VA. ‘Maar die zijn nooit afgerond. Ik spreek ook met andere partijen. Dat is logisch, want ik ben kandidaat-burgemeester. Dit is fake news.'

Ook Anseeuw ontkent dat er een voorakkoord is. Maar hij geeft wel toe dat ze intern besproken hebben hoe een toekomstige coalitie er zou kunnen uitzien. 'Maar dat is iets anders dan een voorakkoord tekenen en je ziel verkopen.'