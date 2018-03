Ontwerpteams overkapping Antwerpse ring werken aan projecten van 2,5 tot 3 miljard euro

D'Hooghe liet ook zijn licht schijnen op de nieuwe studies van Ringland die in de maak zijn. 'Zij hebben een zeer, zeer interessant voorstel over de Oosterweelknoop en bespreken dat momenteel met de BAM', zegt hij. 'Ik denk dat er een tussenoplossing in de maak is. Hun andere ideeën zijn gebaseerd op gescheiden doorgaand en bestemmingsverkeer over de hele ring, maar we gaan het doorgaand verkeer in het noorden al langs het haventracé sturen dus dat zou daar een onnodig aanzuigend effect hebben. Tussen E313 en E19 naar Brussel is die ontvlechting wél een goed idee.'