'Onze auteursteams voor lesmateriaal draaien nu al dubbel'

De tweespalt tussen het gemeenschaps- en het katholiek onderwijs over de nieuwe eindtermen baart de uitgevers van lesmateriaal kopzorgen. 'In het meest extreme scenario zullen de tweedejaars in hun derde schooljaar terugvallen van het nieuwe naar het oude systeem.'

Los van eventuele nieuwe aanpassingen was het voor de uitgeverijen van leermaterialen zoals Van In, Pelckmans of Plantyn, een enorme uitdaging om op tijd klaar te zijn met het lesmateriaal voor het volgend schooljaar. 'Onze auteurs- en productieteams draaien dubbel om alles klaar te krijgen tegen volgend schooljaar', zegt Winfried Mortelmans, de CEO van uitgeverij Van In. 'We weten nog maar sinds december wat daar in moet staan. Als het katholiek onderwijs nu beslist om naar het grondwettelijk hof te stappen, zal dat extra onzekerheid creëren.'

Van In is een dochterbedrijf van de Sanoma Learning-groep die marktleider is in lesmateriaal voor de Vlaamse scholen. 'Normaal duurt het twee jaar om nieuw lesmateriaal te maken voor een bepaald vak met een nieuwe leerinhoud', zegt Mortelmans. 'Vergeet niet dat dat vandaag veel complexer is dan vroeger, toen alleen handboeken samengesteld moesten worden. Het gaat tegenwoordig om blended learning, waarbij schoolboeken theorie en invuloefeningen combineren, met daarbovenop nog een uitgebreid digitaal luik.'

Huiswerk opnieuw

Als de verzuchtingen van het katholiek onderwijs op begrip kunnen rekenen bij het Grondwettelijk Hof, dan zal de Vlaamse regering haar huiswerk opnieuw moeten maken en is het nog maanden wachten op de precieze leerinhouden. 'Dan kan je het vergeten dat we tegen september klaarstaan met volledig nieuw lesmateriaal. In de digitale pakketten kan je dat opvangen, omdat we die tijdens het schooljaar kunnen aanpassen. Maar een lesboek wordt in één keer gedrukt. Hooguit kunnen we dan voor de leerkrachten nog bijkomende tabellen maken met verwijzingen en instructies waar ze welke aangepaste inhouden kunnen vinden.'

'Mogelijk zal het gemeenschapsonderwijs wel gewoon doorgaan met de nieuwe eindtermen en de bijbehorende inhoudelijke invulling zoals wij die ontwikkelden. Dan staan we voor de uitdaging dat we voor bepaalde vakken twee versies van het lesmateriaal moeten maken.'