Ook Unizo koele minnaar van Vlaamse jobbonus

In plaats van de omstreden Vlaamse jobbonus ziet de werkgeversorganisatie Unizo liever gerichtere maatregelen zoals een hogere kinderbijslag voor wie een laag inkomen heeft. 'Het kan niet dat een kind duurder is voor wie gaat werken.'

Bij de begrotingsopmaak moet de Vlaamse regering beslissen of ze doorzet met het invoeren van de jobbonus, een belastingvoordeel voor mensen met een laag loon . De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka is een grote voorstander van de maatregel, die Vlamingen die minder dan 1.700 euro bruto verdienen een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro geeft. Dat bedrag wordt afgebouwd voor wie meer verdient en verdwijnt voor brutolonen hoger dan 2.500 euro.

Bij zowel de meerderheidspartij N-VA als bij Open VLD gaan stemmen op om de jobbonus, die op kruissnelheid zo'n 350 miljoen euro zou kosten, te schrappen. Ook de werkgeversorganisatie Unizo, die de belangen van veel zelfstandigen en de kmo's behartigt, toont zich een koele minnaar. 'Eigenlijk is de Vlaamse doelstelling om lage lonen meer te geven al bereikt via federale middelen door de recente verhoging van de minimumlonen', zei Danny Van Assche, de topman van Unizo, dinsdag op een event.

Kindergeld

De 350 miljoen euro die voor de maatregel ter beschikking werd gesteld, moet van Van Assche wel worden gebruikt om werken te stimuleren. 'Kinderopvang is duurder voor wie gaat werken dan voor wie niet werkt, waardoor het bijvoorbeeld voor alleenstaande ouders niet aantrekkelijk is om in te gaan op een jobaanbod. Verhoog daarom het kindergeld voor wie aan de slag gaat voor een laag loon en creëer een ruimer aanbod aan kinderopvang.'