Ook Vlaams zorgpersoneel krijgt loonsverhoging van 6 procent

Het Vlaamse zorgpersoneel mag volgend jaar rekenen op een consumptiecheque van 300 euro en een loonsverhoging van gemiddeld 4,5 procent. Daarmee wordt de loonkloof tussen de Vlaamse zorginstellingen en de federale ziekenhuizen gedicht.

Het personeel in de Vlaamse zorgcentra krijgt als waardering voor het werk in coronatijden een stevig financieel duwtje van de regering-Jambon. Dinsdag bereikten de sociale zorgpartners en de Vlaamse regering een akkoord over een verhoging van de koopkracht in de zorg.

Alle werknemers uit de zorg zullen bij het begin van 2021 een eenmalige consumptiecheque van 300 euro krijgen en vanaf 1 april stijgen hun lonen met gemiddeld 4,5 procent. Kostprijs: 412 miljoen euro. 'Een structurele herwaardering van het zorgberoep, dat is wat de Vlaamse zorgsector vroeg en dat is wat de Vlaamse zorgsector zal krijgen', zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Meer handen aan de bedden

De onderhandelingen over een betere verloning van het personeel in de Vlaamse zorgsectoren hadden de afgelopen maanden heel wat voeten in de aarde. Het was pas na lang aandringen van de sociale partners dat de Vlaamse regering haar eerder beloofde 525 miljoen euro voor de zorg opdreef tot 557 miljoen.

Daardoor kan er naast 412 miljoen euro voor een verhoging van de koopkracht volgend jaar ook 165 miljoen euro gaan naar meer handen aan de bedden en een uitbreiding van het zorgaanbod.

De sociale zorgpartners reageren opgetogen op het Kerstakkoord. 'De werknemers hebben er lang op moeten wachten, maar dit is een mooi eindresultaat', zegt Johan Van Eeghem, secretaris van de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK). 'Na het applaus voor de zorg is dit een belangrijk signaal van de politiek', zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder bij Zorgnet-Icuro.

Kloof dichtrijden

De grootte van de loonsverhoging verschilt evenwel van functie tot functie. De overheid garandeert dat elke werknemer uit de sector een verhoging van minstens 1,7 procent krijgt. Zo zijn de boekhouders en de administratieve medewerkers uit de zorg zeker dat er in 2021 meer op hun loonbrief zal staan.

Voor zorgkundigen uit de woon-zorg- en revalidatiecentra dikt het loonboekje aan met zes procent. Daarmee wil de Vlaamse regering de loonkloof met de federale zorghuizen dichtrijden.

Toenmalig premier Sophie Wilmès (MR) klopte in de zomer immers al een loonsopslag van zes procent af voor het personeel in de ziekenhuizen, huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) schoof daar in november nog een consumptiecheque van 300 euro voor het zorgpersoneel bij. Door die maatregelen vreesden de Vlaamse zorgpartners voor een personeelsvlucht van de woon-zorgcentra en de andere zorghuizen naar de federale ziekenhuizen.

Trofee

Met haar Kerstakkoord werkt de Vlaamse regering niet alleen een economisch euvel weg, ze hoopt ook politiek de voet naast de regering-De Croo te zetten. Doordat eenzelfde gebaar van Vlaanderen lang uitbleef, was immers de perceptie ontstaan van een Vlaamse regering die in de schaduw stond van haar federale pendant.