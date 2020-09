'Ook Vlaanderen moet willen samenwerken'

CD&V zit in een spreidstand tussen de Vlaamse regering en de federale Vivaldi-coalitie. Almaar luider klonk de jongste weken de vraag of de partij van Hilde Crevits nog achter het Vlaamse regeerakkoord staat. 'Ik vind dat diezelfde vraag ook aan de N-VA gesteld moet worden.'

'Dit is het unieke moment om een doorstart te maken', zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) over de Septemberverklaring. De Vlaamse regering moet zich na moeilijke maanden herpakken. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maakte een slechte indruk met de zaak-Chovanec. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kreeg veel kritiek voor zijn aanpak van de coronacrisis in de rusthuizen en de falende contacttracing. Of hij de eer aan zichzelf moest houden? 'De vraag is: zou iemand anders minder kritiek krijgen? Net als het slecht gaat, moet de kapitein aan boord blijven.'

Geeft dit herstelplan de Vlaamse regering het langverwachte nieuwe elan?

Hilde Crevits: 'Ik ben heel gelukkig met de 540 miljoen we hebben vrijgemaakt voor de zorg en de 250 miljoen voor onderwijs, maar ook met de ambitieuze plannen in mijn domein. De lonen van het verplegend personeel in de woon-zorgcentra worden opgetrokken. Het is onaanvaardbaar dat zij minder verdienen dan wie in de ziekenhuizen werkt. Maar ook voor de bevoegdheden Werk en Economie zijn we ambitieus. We maken 125 miljoen euro vrij voor investeringen in waterstof om de uitstoot van de zware industrie te verminderen. Vlaanderen moet dé waterstofregio worden. Waterstof kan dienen als brandstof voor schepen, vrachtwagens en helpt de industriële processen te verduurzamen.'

Jan Jambon reikte in zijn speech de hand naar het federale niveau. Het was geen strijdspeech. Hilde Crevits Vlaams viceminister-president

'We hebben ook 100 miljoen vrijgemaakt om in te zetten op opleidingen. De strijd tegen digitaal analfabetisme is cruciaal. We willen digitheken opzetten, waar afgedankte computers gerenoveerd kunnen worden. We krijgen de kritiek dat niets over armoede in het plan staat, maar de digitale inclusie is voor mij de weg naar nieuwe jobs.'

Vlaanderen wil tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van 80 procent. Maar de federale regering trekt de laagste uitkeringen op, waardoor werken minder aantrekkelijk wordt. Is een botsing met het federale niveau niet onvermijdelijk?

Crevits: 'Het is de logica zelve dat de laagste uitkeringen worden opgetrokken tot de armoedegrens. Maar daarnaast willen we werken lonender maken. Daarom voorzien we in een jobbonus om de laagste lonen te verhogen. We hebben dus niet per se tegengestelde belangen.'

Ziet u dan helemaal geen twistpunten met de nieuwe federale regering?

Crevits: 'Dat zal ervan afhangen hoe je ermee omgaat. Door de verstrengeling van bevoegdheden hebben we een meewerkende federale overheid nodig om sommige hervormingen door te voeren. Als die niet meewerkt, dan wordt het een drama. Maar ook Vlaanderen moet willen samenwerken. Ik vond dat Jan Jambon in zijn speech de hand reikte aan het federale niveau. Het was geen strijdspeech.'

U vreest niet voor vechtfederalisme? De N-VA wil Vivaldi in de federale oppositie 'kapotmaken'. Misschien volgen ook aanvallen vanuit het federale niveau?

Crevits: 'Ik ga niet zeggen dat ik Hilde zonder Vrees ben, maar het zal volwassenheid van de twee niveaus vragen. Als de federale regering elke ochtend het Belgisch volkslied zingt en zich te hard wil profileren zonder respect voor Vlaanderen, krijg je natuurlijk een ongemakkelijke context.'

De federale onderhandelingen hingen rond op het Vlaamse overleg, maar we hebben dat van ons afgezet. Er was empathie van de drie partijen. Hilde Crevits Vlaams viceminister-president

Is er dan geen impact op de Vlaamse regering? Staat uw partij nog altijd loyaal achter het regeerakkoord?

Crevits: 'We hebben elkaar afgelopen weekend diep in de ogen gekeken. De federale onderhandelingen hingen rond op dat overleg, maar we hebben dat van ons afgezet. Er zijn enorm veel uitdagingen en dat vraagt empathie van de drie partijen. Ik stel vast dat die er de voorbije weken was.'

'Trouwens, Jambon moet er zelf ook nog achterstaan. Als men vraagt 'willen CD&V en Open VLD hier nog mee voort?', dan moet je diezelfde vraag ook aan N-VA stellen: willen jullie wel met ons nog wel een gezamenlijke project voeren? It takes three to tango.'

Heeft uw partijvoorzitter Joachim Coens cavalier seul gespeeld en tegen zijn partijbestuur in voor 'Avanti' - Vivaldi - gekozen? U was zelf een voorstander van paars-geel.

Crevits: 'Ik was vooral een voorstander van een regering met Vlaamse meerderheid. Voor de toekomst van ons land is de alliantie PS-N-VA belangrijk. Maar Koen Geens en Joachim Coens hebben er alles aan gedaan om die te vormen. Dat is niet gelukt en dus moeten we een andere constellatie proberen.'

Ik premier? Als dat de oplossing was om tot een doorbraak te komen, snapte ik dat ik gevraagd werd. Ik heb geen veto gesteld. Hilde Crevits Vlaams vice-minister-president

'En cavalier seul, dat is te drastisch verwoord. De voorzitter heeft geen njet gekregen van het partijbestuur. Integendeel, het uitgangspunt was dat als je uitgenodigd wordt, je gaat luisteren. En we hebben duidelijk gezegd dat institutionele hervormingen en geen versoepeling op ethisch vlak voor ons belangrijk zijn. Die voorwaarden moeten zeker vervuld zijn. Daarop zal het congres het akkoord beoordelen.'

Uw partij lijkt weinig trofeeën te hebben binnengehaald. Had CD&V het premierschap niet moeten opeisen?

Crevits: 'Dan zouden ze gezegd hebben dat we alleen geïnteresseerd zijn in de postjes. Ik vind niet dat we te weinig eisen. Het socio-economische luik is voor ons ook heel belangrijk en we weten dat er veel raakvlakken zijn binnen Vivaldi, zoals een verhoging van de pensioenen. Dat is niet het geval met het institutionele en het ethische. We willen dus de flank die we delen met de N-VA afdekken. Daarom hebben we ons daar zo op geprofileerd.'

Uw naam circuleerde zelfs als premier. Had u dat graag gedaan?