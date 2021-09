Hoger onderwijs in Brussel begint met maximumbezetting

Dat het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn maximumcapaciteit zal kunnen gebruiken, was al een paar weken bekend. Nu is bevestigd dat het hoger onderwijs in code groen start.

Maar als uit een risicoanalyse blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, kunnen die genomen worden. Het gaat bijvoorbeeld om het verplichten van mondmaskers. 'Bovendien kunnen de instellingen van het hoger onderwijs op basis van de lokale situatie of op basis van eigen inzichten zelf extra maatregelen nemen', zegt minister Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in een mededeling.

Ook in Brussel volledige capaciteit

Het hoger onderwijs blijft inzetten op digitale onderwijsvormen. In de mate van het mogelijke kunnen lessen digitaal gevolgd worden of kunnen opnames van op de campus georganiseerde colleges worden bekeken.

De beslissing over het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel werd in augustus uitgesteld om rekening te kunnen houden met de recentste gegevens. Nu is beslist dat ook in Brussel de campuscapaciteit volledig benut kan worden en dat voltijds contactonderwijs mogelijk is voor alle studenten.