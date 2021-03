Ook tweede graad secundair pas voltijds naar school na Pasen

In het middelbaar zullen scholieren uit de tweede graad op 29 maart niet opnieuw voltijds naar school kunnen. Vorige week was dat door hetzelfde onderwijsoverleg geopperd, op voorwaarde dat de cijfers in de goede richting evolueerden.

In de eerste twee weken van maart raakten zo'n 4.500 leerlingen besmet. Er zaten er ruim 18.600 in quarantaine. Weyts benadrukt dat de scholen niet de motor van de besmettingen zijn. 'Maar we nemen onze verantwoordelijkheid en willen het zo veilig mogelijk houden voor de leerkrachten en de leerlingen', zegt Weyts. 'We blijven vragen om het onderwijspersoneel voorrang te geven bij de vaccinaties.'