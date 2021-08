Oosterweel-bouwheer gedagvaard in PFOS-affaire

Burgercollectief Grondrecht, milieuorganisatie Greenpeace en burgeractivist Thomas Goorden dagvaarden Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerf. Ze vinden de manier waarop die omgaat met giftige PFOS-chemicaliën in de omgeving van de Zwijnaardse 3M-fabriek, onvoldoende.

Oosterweel-bouwheer Lantis en het aannemersconsortium Rinkoniên zijn vrijdag gedagvaard in het kader van de PFOS-affaire in Zwijndrecht. Burgerorganisatie Grondrecht, Greenpeace en milieuactivist Thomas Goorden trekken naar de rechtbank omdat ze de manier waarop Lantis met PFOS-chemicaliën omgaat in de omgeving van de 3M-fabriek, ontoereikend vinden. ‘Ze vergissen zich van tegenstander’, zegt Lantis-CEO Luc Hellemans.

Grondrecht en Greenpeace verzetten zich meer concreet tegen de opslag van vervuilde grond in een berm rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht, die zo’n 1,3 kilometer lang en 6,5 meter hoog is. Die veiligheidsberm moet de opslag van 200.000 m³ vervuilde grond, afkomstig van de Oosterweelwerf, mogelijk maken.

We vragen om maatregelen te nemen tegen de meest onveilige situaties, want de werken mogen niet ten koste van de volksgezondheid gaan Mieke Windey Woordvoerder Grondrecht

Volgens Thomas Goorden, milieuactivist en klokkenluider in het PFOS-dossier, wordt op die manier een onvergunde bovengrondse stortplaats voor gevaarlijk afval gecreëerd. ‘Voor alle nog niet-uitgegraven grond vragen we zo snel mogelijk een degelijk onderzoek naar de saneringsnoodzaak, uitgevoerd door onafhankelijke bodemdeskundigen’, zegt Goorden.

Mieke Windey, woordvoerder van Grondrecht, benadrukt dat ze niet vragen om de Oosterweelwerken stil te leggen. ‘We vragen om maatregelen te nemen tegen de meest onveilige situaties, want de werken mogen niet ten koste van de volksgezondheid en leefmilieu gaan.’

We verspreiden tijdens de werken geen PFOS via stof of andere manieren in de omgeving. Luc Hellemans CEO Lantis

Het is wachten op de resultaten van de grootschalige bloedtesten van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) midden oktober om de echte impact van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht op de inwoners te kennen. Maar uit een steekproef bij negen inwoners van Zwijndrecht en een van Linkeroever bleek eerder deze week dat te hoge waarden van het schadelijke PFAS, de verzamelnaam voor stoffen als PFOS, in het bloed zitten.

In een reactie zegt Lantis-CEO Hellemans te betreuren dat de discussie nu voor de rechtbank moet uitgevochten worden. Hij verwijst naar metingen die gebeuren op de werf op Linkeroever. ‘Daaruit blijkt onder andere dat we tijdens de werken geen PFOS via stof of andere manieren in de omgeving verspreiden. Door Lantis te viseren, kiezen ze de verkeerde tegenstander.’

Eerder deze maand oordeelden experts dat de Oosterweelwerf geen bijkomend risico vormt voor de omgeving, noch voor het grondwater. Daarmee zetten ze het licht op groen voor de voortgang van werken, de grootste werf van Vlaanderen. De Oosterweelverbinding moet, onder meer via een tunnel onder de Schelde, de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de haven verbeteren.

In hun rapport gaven de experts wel aanbevelingen voor een veilige voortgang van de werf. Geregeld moet worden gemeten hoeveel vervuild stof opwaait. Ook raden de experts aan dicht bij de woongebieden zuivere grond te gebruiken. Daarnaast vragen ze de vervuilde gebieden op de werfzone duidelijk af te bakenen, zodat zuivere grond niet vermengd wordt met vervuilde grond.