Oosterweel eindelijk van start

Op de Antwerpse Linkeroever is, na jaren van gesteggel, de eerste spadesteek van de Oosterweelverbinding in de grond gegaan. De echte werken beginnen dit najaar.

Antwerps burgemeester Bart De Wever , zijn schepen van Mobiliteit Koen Kennis , Vlaamse minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts , allen van N-VA, hebben donderdagmiddag officieel de aanleg van de Oosterweelverbinding op gang getrokken. Dat gebeurde met een symbolische spadesteek op de Antwerpse Linkeroever, waar een tijdelijke park and ride gebouwd wordt.

Linkeroeveer is het eerste van vijf deelprojecten. Het laatste luik van de Oosterweelverbindingen zou tegen 2025 of 2026 afgerond zijn. De kostprijs is op 4 miljard euro geraamd.