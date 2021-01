Op 22 januari uitsluitsel over week afstandsonderwijs voor of na krokusvakantie

Het expertencomité GEMS geeft in een advies twee maatregelen voor de scholen als de coronabesmettingen opnieuw stijgen: een week extra afstandsonderwijs voor of na de krokusvakantie en een mondmaskerplicht vanaf het vijfde leerjaar.

Hoewel de cijfers in de goede richting evolueren, heeft GEMS donderdag een nieuw advies voorgesteld aan de onderwijspartners voor extra maatregelen in de scholen. Het comité stelt voor dat als het aantal besmettingen opnieuw stijgt de scholen voor of na de krokusvakantie een week langer dicht blijven en afstandsonderwijs organiseren.