Open VLD betaalde El Kaouakibi 50.000 euro om zich te lanceren in politiek

'Geen Open VLD-figuur'

'Ze werd dus niet gekaderd als 'Open VLD-figuur'', stelt Rutten. 'Aan die unieke positionering en professionele lancering in de politiek waren uiteraard kosten verbonden. De partij heeft in 2019 in afspraak met haar kosten op zich genomen voor om en bij 50.000 euro.'

'Met die middelen kon zij zich dus zowel intern in de partij en de afdelingen kenbaar maken, als extern lanceren, op haar manier, met haar bereik, in haar eigen stijl, met haar eigen omkadering', aldus Rutten. 'Het gaat hier om een betaling van kosten aan de firma van El Kaouakibi door Open VLD voor haar ondersteuning en lancering in de politiek.'

'Reële kosten'

Binnen Open VLD leeft heel wat ongenoegen over wat sommigen als een voorkeursbehandeling voor El Kaouakibi zien. 'Het enige wat nu door mijn hoofd gaat, is : Bloed, zweet en tranen heb ik in die verkiezingen gestoken met een fantastisch team. Bloed, zweet en tranen. Omdat ik geloof in het liberale gedachtengoed. Toch even niet goed van', tweette Danielle Vanwesenbeeck, die in 2019 niet verkozen raakte in het Vlaams Parlement.